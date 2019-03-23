В Донецкой области патрульные полицейские измеряют ямы на дорогах (Фото). Новости

В Донецкой области начался подготовительный этап весеннего комиссионного осмотра улично-дорожной сети. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает патрульная полиция Донецкой области.

«Работники отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Донецкой области совместно с дорожными и коммунальными службами с 20 марта начали проведение подготовительного этапа весеннего комиссионного осмотра улично-дорожной сети области. Целью осмотра является определение состояния эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования, улиц населенных пунктов и железнодорожных переездов после окончания зимнего сезона и надлежащей подготовки их к эксплуатации в летний период», – говорится в сообщении.

При обследовании инспeкторы проверят:

состояние покрытия проезжей части (выбоины, просадки, колейность), обочин, тротуаров;

наличие и состояние дорожной разметки и технических средств организации дорожного движения;

обеспечения видимости технических средств организации дорожного движения;

состояние функционирования наружного освещения;

обустройство железнодорожных переездов.

Отмечается, что особое внимание будет уделяться аварийно-опасным участкам и местам концентрации ДТП.

«Все выявленные недостатки будут фиксировать в актах осмотра для дальнейшего принятия мер и соответствующего рeагирования согласно действующему законодательству», – заверили в полиции.

Практический этап весеннего комиссионного осмотра начнется с 1 апреля и продлится до 21 апреля.