За неделю в полицию Краматорска добровольно сдались четыре члена НВФ. Новости

За неделю в полицию Краматорска (Донецкая обл.) сдались четыре члена незаконных вооруженных формирований. Об этом сегодня, 23 марта, сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что мужчины дежурили на блокпостах за деньги и продовольственные пайки. После освобождения Краматорска они скрывали свое противоправное прошлое, но решили начать жизнь без страха ответственности и добровольно обратились в полицию.

29-летний краматорчанин на блокпосту осматривал автотранспорт, проверял документы у водителей и пассажиров. Его задачей было выявление активных украинских патриотов. Наградой за такую ​​«службу» были продукты и деньги. Но, поняв, что стал жертвой пропаганды и занимается противозаконной деятельностью, он покинул незаконное вооруженное формирование. Когда Краматорск освободили, он не поехал с соратниками в захваченный Донецк, но тщательно скрывал свою прошлую связь с «ДНР».

Узнав о предоставленном государством шансе освободиться от ответственности за участие в НЗФ при условии, что не совершал тяжких преступлений, человек сдался полицейским.

С аналогичными заявлениями обратились в полицию еще трое местных жителей. Все они, вступив в ряды незаконного вооруженного формирования «ДНР» летом 2014 года, за несколько недель «службы» поспешили добровольно из него выйти. А после несколько лет жили в страхе перед наказанием.

«Сейчас полицейские проверяют деятельность бывших боевиков. После того, как будет доказано, что на время пребывания в НЗФ они не совершали тяжких преступлений, мужчины будут официально освобождены от уголовной ответственности», – говорится в сообщении.

Напомним, ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины гарантирует участникам незаконных вооруженных формирований освобождение от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи правоохранительным органам.