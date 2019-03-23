В «ЛНР» не смогли вынести приговор протестантскому священнику. Новости

Суд «ЛНР», не смог вынести обвинительного решения 82-летнему пастору Анатолию Толстенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пастор Сергей Косяк.

«21 марта прошло очередное заседание суда Луганска над пастором Анатолием Толстенко. После нескольких заседаний судья закрыл дело из-за отсутствия состава преступления», – написал он.

Косяк напомнил, что пастора Анатолия обвинили в незаконном проведении богослужений и хранении религиозной литературы, которую в «ЛНР» отнесли к экстремистской.

«Сейчас члены и прихожане церкви находятся в страхе, но все же собираются для молитв и чтения священного Писания, хотя меняют время и место проведения собрания. Так же они благодарят за молитвы и считают, что такое постановление суда – это вмешательство и милость Божья. К сожалению, молитва в этих «республиках» в любой момент может стать под запретом и уголовно наказуемой, тем самым вынуждая церкви переходить в полуподпольное положение», – отметил Косяк.

Как сообщалось ранее, с мая 2018 года в «Л-ДНР» активизировались притеснения «не тех» церквей и религиозных организаций. Священников Украинской греко-католической церкви (УГКЦ), Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и протестантских церквей начали вызывать в «МГБ» и требовать перерегистрации их общин.

В «ДНР» заявили, что запретят все церкви, которые не пройдут «регистрацию». 6 июня 2018 года в неподконтрольной украинской власти Макеевке опечатали здание протестантской церкви «Новая жизнь». 10 июня в неподконтрольном украинской власти Донецке закрыли храм Святого Духа Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. 26 июня в Донецке закрыли мечеть, мотивируя это якобы пособничеством «террористам» и проукраинской пропагандой со стороны местных мусульман.

Также в «ДНР» были захвачены 9 культовых зданий «Свидетелей Иеговы». В «республике» назвали печатные материалы «Свидетелей Иеговы» экстремистскими. Также «Свидетели Иеговы» были задержаны в «ЛНР», где их обвинили в работе на СБУ.

В июне 2018 года «МГБ ЛНР» провело обыски в «Церкви Евангелистов Христиан Баптистов», располагавшейся в квартире высотного дома в Луганске, в дальнейшем запретив деятельность данной религиозной общины.

Неоднократно сообщалось о захвате зданий мормонов. В частности, это регулярно происходит в Донецке.

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