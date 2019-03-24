Сводка из зоны ООС за 23 марта: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня. Потерь среди ВСУ нет. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» дважды:

из стрелкового оружия в районе населенного пункта Степоное;

из крупнокалиберных пулеметов вблизи села Богдановка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ совершили один обстрел позиций ВСУ:

из вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета вблизи поселка Золотое-4.

В «ДНР» утверждают, что их позиции за сутки обстреляли 6 раз. В зоне обстрела оказались следующие Минеральное, Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, Саханка. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

В «ЛНР» заявили, что двух нарушениях режима прекращения огня. Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и села Калиновка. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.