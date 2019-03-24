Ситуация в пунктах пропуска утром 24 марта: Проезда ожидали 220 авто. Новости

Сегодня утром, 24 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 23 марта через КПВВ последовало более 48 000 человек и 5,7 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 11420 человек и 1365 транспортных средств;

«Марьинка» – 10750 человек и 1560 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 9390 человек и 1540 транспортных средств;

«Гнутово» – 5310 человек и 1265 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 11205 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 20/70;

«Марьинка» – 0/60;

«Новотроицкое» – 5/30;

«Гнутово» – 15/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

Приходько: «8:41. Блок пост Горловка. По состоянию на 9:40 (мск) на блок посту 178 автомобилей, 44 автобусов и микроавтобусов, до 180 человек пешей очереди»;

Татьяна: «8:32. На днр-посту пешей очереди – третья часть сетки в сторону Бахмута».

КПВВ «Марьинка»:

Наталья: «4:14. Каргил: очередь до конца моста»;

Наталья: «6:32. Каргил: стою на средине моста, конца очереди не видно. Льготка заканчивается как только с моста спускаешься»;

Наталья: «7:49. Каргил из Донецка: очередь на удивление движется хорошо, за 1,5часа от открытия продвинулись на 25 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Жека: «5:02. Еленовка до церкви и прибывает»;

Olga: «5:12. На Еленовке аншлаг. Я в воскресенье такой очереди давно не видела»;

Evgeniy: «5:14. Еленовка – общая очередь за церковью Пеших не много. Автомобильная тоже двигается на удивление хорошо»;

Dmitriy: «5:36. Еленовка, до церкви, льгота не большая, машин 25»;

Лена: «8:02. Еленовка на Волноваху – очередь за поворот, дальше не видно, но пропускают вроде более-менее. Новотроицкое на Донецк – машин до 20»;

Evgeniya: «8:32. Еленовке на выезд – от площади, то есть, очень много»;

Анастасия: «8:31. Новотроицкое на Донецк 6 машин»;

Анастасия: «9:14. Новотроицкое на Украину около 30 машин»;

Olga: «9:18. Еленовка в сторону Украины за 5 часов в основной очереди. Льготка на Еленовке от магазина примерно была. На Перлыне в сторону Украины 15 машин. На Новотроицке 20+-. Пеших на Перлыне в сторону Украины около 70 чел.».

КПВВ «Гнутово»:

Димон: «8:23. Гнутово, на Октябре в сторону Украины очередь на подъеме от камышей»;

Stanislav: «9:06. Пищевик на Донецк 10 авто».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.