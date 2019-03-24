В «ЛНР» распускают слухи о закрытии КПВВ «Станица Луганская», – ОБСЕ. Новости

На территории временно неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области распространяют слухи о закрытии КПВВ «Станица Луганская». Это вызывает увеличение количества желающих пересечь линию разграничения. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ), расположенном к северу от моста в н. п. Станица Луганская (15 км к северо-востоку от Луганска), наблюдатели видели около 450 человек в очереди на выход из подконтрольных правительству районов, а также примерно 1 000 человек, ожидавших в очереди в противоположном направлении. Сотрудник Государственной пограничной службы Украины сообщил, что увеличение пассажиропотока на КПВВ связано с тем, что некоторые люди считают, что с 25 марта КПВВ закроют на 10 дней. Он добавил, что ему неизвестно о подобных планах», – говорится в сообщении.

Кроме того, на блокпосте вооруженных формирований, расположенном к югу от моста в Станице Луганской, члены патруля Миссии видели приблизительно 500 человек в очереди в направлении подконтрольных правительству районов и ориентировочно 150 человек в очереди в противоположном направлении. На этом же блокпосте член вооруженных формирований сообщил, что увеличение количества людей связано с тем, что некоторые люди считают, что с 25 марта КПВВ будет закрыт.

Также экс-заложник «ЛНР» Эдуард Неделяев на своей странице в Тwitter опубликовал фото листовки, которая распространяется в «ЛНР». В ней указывается, что КПВВ «Станица Луганская» будет закрыт, а людей отправят через КПВВ «Золотое», якобы заминированное ВСУ.

«Вести с родины… Это на КПП Станицы Луганской сепары людям раздают», – написал он, опубликовав фото листовки.

Напомним, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук заявил о готовности к ремонту моста в Станице Луганской. Он назвал четкие параметры, по которым Украина намерена отремонтировать мост вблизи КПВВ «Станица Луганская». Также представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что единственный автомобильный КПВВ «Золотое», расположенный на линии разграничения в Луганской области, будет открыт в воскресенье, 24 марта. В «ЛНР» попытку открыть КПВВ «Золотое» назвали провокацией. Кроме того они не дали гарантии соблюдения режима прекращения огня.

Как сообщалось ранее, уже более 2-х лет автомобильный КПВВ «Золотое» на Луганщине полностью подготовлен к работе и может квалифицированно обслуживать и пропускать граждан, но противоположная сторона не дает на это согласия. Сейчас через КПВВ «Золотое» украинской стороной осуществляется пропуск только жителей сел, которые находятся по обе стороны разграничения. Через него не производится пропуск всех остальных граждан.

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