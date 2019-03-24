Почти полмиллиона: Где больше всего зарегистрировано переселенцев на Донетчине. Новости

В Донецкой области по состоянию на 21 марта официально зарегистрировано 484 951 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 21.03.2019 на территории Донецкой области учтено 410 649 семей и 484 951 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 101 745;
- дети – 61 219;
- лица с инвалидностью – 17 172;
- пенсионеры – 304 815.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 95 778 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 50 134;
- Краматорск – 47 360;
- Славянск – 34 765;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 070;
- Константиновка – 22 222;
- Марьинский район – 19 208;
- Славянский район – 18 320;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 16 490;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 651.
Напомним, что в Украине по состоянию на 18 марта учтены 1 млн 363 тыс. 170 переселенцев из Донбасса и Крыма.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации
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