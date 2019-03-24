Переселенцев, проживающих в дачном кооперативе на Луганщине, объединил центр досуга (Фото). Новости

Переселенцам из временно неподконтрольного украинской власти Луганска, проживающим в дачных домиках в кооперативе «Ольховские дачи» под Станицей Луганской, помогла объединиться, найти общие интересы, делиться опытом и с пользой проводить свободное время, созданная комната досуга. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

По его словам, «Ольховские дачи» являются самым большим дачным массивом на территории Украины. На территории дачного массива находятся около 6 тысяч дачных участков. С начала конфликта в дачные домики из неподконтрольного Луганска вынуждены были переселиться свыше тысячи человек, которые проживают здесь до настоящего времени. В основной массе переселенцы, проживающие здесь, – люди пожилого возраста, а также семьи с детьми.

Летом 2018 года инициативная группа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) обратилась к волонтерам с просьбой помочь обустроить и открыть на территории дачного массива комнату досуга для переселенцев. «Создание комнаты досуга помогло объединиться людям, найти общие интересы, делиться опытом и с пользой проводить свободное время», – отметил Каплин.

По его словам, помещение, которое предлагалось оборудовать под комнату досуга на базе дачного домика, еще летом было без облицовочных работ и отопления. Благодаря волонтерам в центре досуга был произведен ремонт, появилось отопление, были оборудованы места для тренировок по швейному мастерству, места для свободного доступа к интернету, где можно бесплатно оформить электронный пропуск, поговорить при помощи Skype или Viber с родственниками на неподконтрольной территории, заполнить онлайн документы в государственные органы, заплатить коммунальные платежи.

«Во время визита в центр досуга, пожилые люди презентовали нам несколько работ ручного мастерства, которые они делают на занятиях в данном центре: картины из атласных лент, поделки из газет, часы ручной работы», – подытожил Евгений Каплин.

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