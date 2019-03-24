Полмиллиона детей на Донбассе рискуют потерять доступ к питьевой воде из-за боевых действий, – ЮНИСЕФ. Новости

На Донбассе около полумиллиона детей постоянно рискуют потерять доступ к безопасной питьевой воде в результате боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF) в Украине на своей странице в Facebook.

Как отмечают в организации, доступ к чистой воде – критически важный в условиях вооруженных конфликтов. «Пока пули уносят жизни, а снаряды разрушают дома, повреждение водной инфраструктуры ставит под угрозу миллионы жизней ежедневно», – говорится в сообщении.

По данным ЮНИСЕФ, за прошлый год на востоке Украины 3,6 млн человек непосредственно пострадали от повреждения водных систем, которые были вызваны вооруженным противостоянием. «Около полумиллиона детей постоянно рискуют потерять доступ к безопасной питьевой воде в результате боевых действий», – отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным ЮНИСЕФ, в условиях затянувшегося кризиса больше детей умирает от болезней, вызванных осложненным доступом к воде, чем от прямого насилия. «В вооруженных конфликтах риск для детей до 15 лет погибнуть от болезней, обусловленных отсутствием чистой воды, в 3 раза выше, чем от прямого насилия», – рассказали в организации.

Как сообщалось ранее, на востоке Украины примерно 500 тыс. детей, которые живут в зоне конфликта на Донбассе, требуют безотлагательной защиты и гуманитарной помощи, в том числе доступа к чистой питьевой воде, безопасной среды для обучения, качественного здравоохранения и психосоциальной поддержки.

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