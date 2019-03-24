На восстановление дорожной сети Донетчины будет направлено более 1,6 млрд грн, – Омелян. Новости

На восстановление дорожной сети Донецкой области в текущем 2019 году будет направлено более 1,6 млрд грн. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время визита на Донетчину 23 марта, передает пресс-служба ведомства.
Так, министр проинспектировал состояние автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения. «Объездили кучу дорог, проверили мосты. Все строится качественно и гарантия даже не 5, а целых 7! лет. С 2019 года переходим на десятилетнюю гарантию. В этом году должны капитально отремонтировать в пределах области трассу "Мариуполь - Запорожье", достроить дорогу до Бахмута», – написал Омелян на своей странице в Facebook.
«Мы инвестируем значительные средства в восстановление дорог Донетчины. Так, в 2018 году финансирование составило более 2 млрд грн, в этом году будет направлено более 1,6 млрд. грн. Основные проекты – "Запорожье - Мариуполь", ремонт мостов и дорог местного значения и коммунальной собственности. Таких объемов финансирования область не видела никогда», – цитируют Омеляна в пресс-службе ведомства.
По информации пресс-службы, Омелян также сообщил, что в 2018 году за счет отдельной программы была отремонтирована дорога «Киев – Харьков – Должанский». «В 2012 году в Донецкой области было отремонтировано чуть более 50 км автодорог, в 2018 – почти 100 км. Цифры – лучшее доказательство реального развития инфраструктуры на всей территории Украины», – сообщила он.
Также министр осмотрел аэропорт Краматорска. «Надо отремонтировать и запускать его работу. Как и Мариупольский», – заявил Владимир Омелян.
Напомним, в Донецкой области свыше 700 км дорог нуждаются в капитальном ремонте.
Как сообщалось ранее, в Донецкой области за 4 года планируют отремонтировать больше 200 км дорог. Это предусмотрено проектом программы развития автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2019-2022 гг.
Читайте также:
- В Донецкой области патрульные полицейские измеряют ямы на дорогах (Фото)
- Временные меры: В Покровске дыры на дорогах латают тротуарной плиткой (Видео)
- Донетчина: На ремонт региональных дорог планируют потратить почти 740 млн грн (Видео)
- Донетчина: Как выглядят отремонтированные в прошлом году дороги сегодня (Фото, видео)
- На Донетчине планируют отремонтировать более 200 км дорог
- В Донецкой области свыше 700 км дорог нуждаются в капитальном ремонте
- В Донецкой области на ремонт дорог выделили свыше 170 млн грн
- На ремонт трассы «Запорожье – Мариуполь» выделено 1 млрд грн, – Гройсман
Комментарии