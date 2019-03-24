На восстановление дорожной сети Донетчины будет направлено более 1,6 млрд грн, – Омелян. Новости

На восстановление дорожной сети Донецкой области в текущем 2019 году будет направлено более 1,6 млрд грн. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время визита на Донетчину 23 марта, передает пресс-служба ведомства.

Так, министр проинспектировал состояние автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения. «Объездили кучу дорог, проверили мосты. Все строится качественно и гарантия даже не 5, а целых 7! лет. С 2019 года переходим на десятилетнюю гарантию. В этом году должны капитально отремонтировать в пределах области трассу "Мариуполь - Запорожье", достроить дорогу до Бахмута», – написал Омелян на своей странице в Facebook.

«Мы инвестируем значительные средства в восстановление дорог Донетчины. Так, в 2018 году финансирование составило более 2 млрд грн, в этом году будет направлено более 1,6 млрд. грн. Основные проекты – "Запорожье - Мариуполь", ремонт мостов и дорог местного значения и коммунальной собственности. Таких объемов финансирования область не видела никогда», – цитируют Омеляна в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы, Омелян также сообщил, что в 2018 году за счет отдельной программы была отремонтирована дорога «Киев – Харьков – Должанский». «В 2012 году в Донецкой области было отремонтировано чуть более 50 км автодорог, в 2018 – почти 100 км. Цифры – лучшее доказательство реального развития инфраструктуры на всей территории Украины», – сообщила он.

Также министр осмотрел аэропорт Краматорска. «Надо отремонтировать и запускать его работу. Как и Мариупольский», – заявил Владимир Омелян.

Напомним, в Донецкой области свыше 700 км дорог нуждаются в капитальном ремонте.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области за 4 года планируют отремонтировать больше 200 км дорог. Это предусмотрено проектом программы развития автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2019-2022 гг.

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