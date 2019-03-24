Вода под прицелом: Фотоистории жителей Донбасса, страдающих от последствий войны (Фото). Новости

В Киеве Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF) в Украине ко Всемирному дню воды (22 марта) открыл фотовыставку, посвященную проблемам доступа к питьевой воде жителей, живущих в зоне конфликта на Донбассе. Из-за постоянных обстрелов около 3,6 миллиона жителей Донецкой и Луганской областей страдают от ограниченного доступа к водным ресурсам и надлежащим санитарным условиям. ЮНИСЕФ отмечает, что нехватка чистой воды ставит под угрозу безопасное будущее. В особой группе риска остаются около 500 тысяч детей Донбасса, требующих налаживания подачи воды и гигиенических условий во избежание распространения инфекций, передает «Радио Свобода».

Так, каждое фото, представленное на выставке, имеет свою историю.

Жители Торецка (до переименования Дзержинск, Донецкая обл.) Нина (слева) и ее внуки Диана, 14 лет (справа), и 6-летняя Саша (в центре) идут набрать воды из колодца, расположенного на окраине села. «В начале улицы есть водопровод, но часто воды не хватает. Мы набирали воду, но давление в трубе стало слишком слабым, поэтому мы перестали. Набираем воду из скважины и колодца. Но насос сломался, поэтому сейчас можем воспользоваться только колодцем», – объясняет Нина.

Дом этой семьи расположен в 15 км от линии разграничения. Сестры Диана и Саша живут со своей бабушкой в ​​этом доме с начала конфликта в 2014 году.

Многие дети и их семьи, живущие в пораженных конфликтом районах, не имеют стабильного доступа к воде. На фото 13-летний Эдик Горбулин, который живет в Бахмутке (Донецкая обл.), выливает набранную в колодце воду в ванну. Так он помогает своей матери подготовиться к стирке белья. «Для этого нужно 20 ведер воды», – сказал Эдик.

Софии 6 лет. Она стоит в своем дворе во временно неподконтрольной украинской власти Еленовке (Волновахский р-н, Донецкая обл.) возле детской ванночки, в которую семья собирает техническую воду. Когда идет дождь, вся семья девочки спешит набрать воду в разные сосуды. Недостаток воды – это следствие боевых действий в регионе. С начала конфликта вода приусадебном колодце начала пахнуть горьким. Прежде, чем готовить пищу или пить эту воду, семья вынуждена кипятить ее и давать отстояться некоторое время.

23-летний Иван несет пустые бутыли, чтобы набрать воды для своей семьи, в которой девять братьев и сестер. Семья живет в Торецке. Здесь часто случаются длительные перебои с водоснабжением из-за повреждения водопровода в результате обстрелов. Даже в те короткие периоды, когда вода есть, семьи ее не хватает. Поэтому питьевую воду берут из местного источника. В месяцы, когда вода была полностью отключена, в очереди к источнику люди стояли долгие часы.

Алексею 14 лет. Пальцы на правой руке он потерял в результате взрыва гранаты, которую нашел. Простые вещи, например, принести воды, стали чрезвычайно сложными задачами для мальчика. На протяжении последних четырех лет в доме семьи Алексея, расположенном в селе Воздвиженка (Донецкая обл.), не было воды, электроэнергии и газа. Семья отапливает дом дровами. Воду носят в бутылях, даже в 20-градусные морозы.

Александр и его жена Марина набирают питьевую воду из скважины во время активного обстрела в Авдеевке (Донецкая обл.) в 2017 году. Город расположен непосредственно на линии разграничения между подконтрольными и неподконтрольными правительству Украины территориями на востоке страны. Вооруженное противостояние в этих районах в последние годы было наиболее интенсивным.

ЮНИСЕФ отмечает, что водопроводная вода в этой местности имеет сильный химический запах, оставляет белую накипь и опасна для питья. Вследствие частых обстрелов Донецкой фильтровальной станции (ДФС) подача воды в домах осуществляется с перебоями. Поэтому в такие дни у жителей нет другого выбора, кроме как часами ждать своей очереди к скважине.

Боевые действия на Донбассе наносят критический ущерб инфраструктуре. В частности, система подачи воды испытывает значительные повреждения, поэтому ежедневно существует угроза того, что взаимосвязанные системы отопления и канализации могут остановить работу. ДФС обеспечивает водой жителей Донетчины с обеих сторон линии разграничения. Так как она расположена непосредственно на линии огня, станция около сотни раз останавливала работу с начала конфликта.

В условиях конфликта сотрудники компании «Вода Донбасса», которой также принадлежит ДФС, рискуют своей жизнью, чтобы обеспечить базовые потребности людей в воде. ЮНИСЕФ считает, что безопасность и здоровье детей в этом регионе – в их руках. Специалисты предприятия рассказывают, что непосредственно здание ДФС и территория вокруг нее обстреливались с начала конфликта около 20 раз. Во время одного обстрела погибли три человека.

Всего с начала конфликта в Украине более 30 работников объектов системы водоснабжения были убиты или получили ранения. Только в 2018 году на Донбассе было зафиксировано 89 нападений на объекты системы водоснабжения. Еще 19 таких случаев было зафиксировано уже за первые 3 месяца 2019 года. На фото 59-летний Анатолий Сотников, работник компании «Вода Донбасса», сваривает куски стали, чтобы можно было использовать старую трубу для ремонта поврежденного участка водопровода.

Юрию Зеленскому 64 года. Он работает на главной насосной станции в Торецке – мужчина ремонтирует трубы и насосы. Даже когда идет обстрел, Юрий спокойно выполняет свою работу, которая, по его мнению, является жизненно важной для жителей региона. «Нет воды – нет отопления», – говорит он.

Фотовыставка доступна для широкой публики по 5 апреля включительно на пешеходной зоне ул. Сагайдачного.

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