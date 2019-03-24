В Донецке произошел взрыв в квартире. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в квартире многоэтажного дома произошел взрыв. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает «МЧС ДНР».

Взрыв произошел 23 марта в 18:10 в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома в Ворошиловском районе на проспекте Ильича. Горения после взрыва не было.

Пострадал мужчина 1992 г.р., который госпитализирован.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Донецке в квартире произошел взрыв бытового газа. Пострадал мужчина.

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