КПП «Александровский»: Скорая помощь госпитализировала женщину. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в районе КПП «Александровка» («Каргилл») стало плохо женщине. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает «МЧС ДНР».
У нее резко ухудшилось самочувствие. Женщине оказали первую помощь и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Пострадавшая госпитализирована в лечебное учреждение Донецка.
Также отмечается, что за сутки в пункты оказания помощи «ДНР» обратилось 330 человек, за медицинской помощью – 12 человек.
Напомним, 23 марта на нулевом блокосту со стороны Украины в направлении КПП «Александровка» («ДНР») и временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка люди перекрыли дорогу.
Ранее сообщалось, что на КПП «ДНР» отказывают в помощи льготникам.
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