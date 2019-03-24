Молодежь Донбасса может получить грант до 60 тыс. грн. Дедлайн – 20 апреля. Новости

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF) объявил конкурс малых грантов «Не полишаючи нікого осторонь». Молодежь из Донецкой и Луганской области может получить до 60 тыс. грн на реализацию экологических проектов в своих громадах. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Участие в конкурсе могут принять общественные организации, объединения, учащиеся/студенты учебных заведений, группы или индивидуальные участники.

Целью проекта является поддержка общественной активности подростков и молодежи Донецкой и Луганской областей, которые готовы присоединиться к решению проблем охраны и безопасности водных ресурсов, а также окружающей среды.

Требования получения финансирования:

Предлагаемая деятельность должна быть инициированной и реализоваться подростками от 14 до 19 лет. Ожидаемый объем финансирования на одну заявку составляет не более 60 тыс. грн. Срок реализации проекта – до 3 месяцев. Деятельность по проекту должна начаться не ранее 20 мая 2019 года с презентацией результатов выполнения проекта в августе 2019 года. Подавая заявку на конкурс грантов, участники соглашаются, что в случае победы три представителя команды и ментор-наставник примут участие в региональном форуме по организационному развитию (транспортные расходы, расходы на питание и проживание участников покрывают организаторы).

Чтобы подать заявку на участие в конкурсе, участники конкурса должны заполнить электронную форму (Форма А) по ссылке и добавить детальный бюджет проекта (Форма Б). Форму бюджета, порядок участия, а также дополнительную информацию можно скачать по ссылке.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 22 марта по 20 апреля 2019 года включительно. Завершение подачи заявок – 20 апреля 2019 года, 17:00.

Контактный тел. +38 (050) 990 18 15.

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