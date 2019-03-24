Представители ОБСЕ наблюдают за ситуацией на КПВВ «Золотое» (Фото). Новости

Украинская сторона готовится открыть контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Золотое». Об этом сегодня, 24 марта, на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Ирина Геращенко.

«В эти минуты представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук находится на видеосвязи с командующим объединенного оперативного штаба ВСУ Сергеем Наевым, который доложил о полной готовности украинской стороны открыть КПВВ "Золотое". На месте также находятся представители СММ ОБСЕ. Украинская сторона провела все соответствующие подготовительные работы: оборудование пункта пересечения и рабочих мест пограничников, открыла медицинский пункт и построила бомбоубежище, накануне провела разминирование прилегающих территорий, также подлатали дорогу вблизи КПВВ», – написала она.

Геращенко отметила, что решение об открытии этого «жизненно необходимого перехода на Луганщине было принято Нормандской четверкой еще в октябре 2015 года в Париже, Путин типа тоже был за».

«Украина в короткие сроки построила КПВВ и мы его открыли 31 марта 2016 года, 3 года назад. Тогда российские марионетки с ОРЛО заявили, что они еще технически не готовы. Друзья, обратите внимание на эти фото по видеонаблюдению. На территории, подконтрольной украинской власти – полноценный пункт пропуска, с удобными местами для проверки документов. На оккупированной территории – разбитая дорога, все вокруг заминировано и ... ни намека на КПВВ, ни вагончика, санузла или медсанчасти, места для проверки машин или прохожих. РФ, оккупировавшая Донбасс, за эти три года не сделала ничего для улучшения гуманитарной ситуации. И ничего для оборудования КПВВ. Это – картинки для всех, кто собирается договариваться с Москвой. Вот какой Кремль видит Украину–- всю, а не только ОРДЛО*, если мы перестанем обороняться и защищаться», – резюмировала она.

Напомним, сегодня украиская сторона открыла пропуск через единственный автомобильный КПВВ «Золотое», расположенный на линии разграничения в Луганской области. Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что он будет открыт в воскресенье, 24 марта. В «ЛНР» попытку открыть КПВВ «Золотое» назвали провокацией. Кроме того они не дали гарантии соблюдения режима прекращения огня.

Как сообщалось ранее, уже более 2-х лет автомобильный КПВВ «Золотое» на Луганщине полностью подготовлен к работе и может квалифицированно обслуживать и пропускать граждан, но противоположная сторона не дает на это согласия. Сейчас через КПВВ «Золотое» украинской стороной осуществляется пропуск только жителей сел, которые находятся по обе стороны разграничения. Через него не производится пропуск всех остальных граждан.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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