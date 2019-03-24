КПВВ «Золотое» открыт, но транспорт через него не едет, – ГПСУ. Новости

Сегодня, 24 марта, состоялось открытие контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Золотое» в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«По решению командующего Объединенных сил пропуск лиц и транспортных средств через КПВВ "Золотое" 24 марта 2019 года с 07:00 восстановлен. Пограничники и другие правоохранители из состава Объединенных сил готовы к осуществлению пропускных операций», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ни один гражданин и транспортное средство через КПВВ «Золотое» не последовали.

Напомним, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что единственный автомобильный КПВВ «Золотое», расположенный на линии разграничения в Луганской области, будет открыт в воскресенье, 24 марта. В «ЛНР» попытку открыть КПВВ «Золотое» назвали провокацией. Кроме того они не дали гарантии соблюдения режима прекращения огня.

Как сообщалось ранее, уже более 2-х лет автомобильный КПВВ «Золотое» на Луганщине полностью подготовлен к работе и может квалифицированно обслуживать и пропускать граждан, но противоположная сторона не дает на это согласия. Сейчас через КПВВ «Золотое» украинской стороной осуществляется пропуск только жителей сел, которые находятся по обе стороны разграничения. Через него не производится пропуск всех остальных граждан.

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