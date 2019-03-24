Ситуация в пунктах пропуска днем 24 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 24 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Татьяна: «10:08. На Майорске в сторону Горловки машин нет»;

Светлана: «11:42. Никитовка в сторону Украины около 130 автомобилей, пешая сквозняком».

КПВВ «Марьинка»:

Натали: «10:53. Каргил проехали в 10 (мск). Стоим в очереди на таможню украинскую. 11:55 (мск). И заезд еще "не светит"»;

Мира: «10:59. Пешеходов на Каргиле около 100».

Ольга: «11:20. Курахово: Льготы около 50»;

Ангелина: «12:03 .На БП Курахово в Донецк машин 20»;

Наталья: «13:40. Курахово на Донецк на украинском машин 20, на днр машин 30»;

Oksana: «13:41. Каргил: авто из Донецка 110 общая, 50 льготы».

КПВВ «Новотроицкое»:

Кот: «10:07. На Еленовке основная до рынка, льгота машин 20»;

Натали: «12:09. Еленовка на выезд до остановки»;

Ольга: «12:35.Сейчас была первая протяжка через полчаса на 10 машин»;

Vitaly: «13:44. Чуть дальше церкви заканчивается автоочередь. Стоим без движения больше часа»;

Зелинский: «14:15. На Еленовке в Донецк льгтоная около 40 машин».

КПВВ «Гнутово»:

Eric: «10:12. Гнутово в сторону Украины в 7 утра около 60 машин. Проехали за три часа в Украину»;

Stanislav: «10:41. Октябрь: основная от камышей. Льгота штук 15»;

Юрий: «10:59. Авто до камышей, это около 50. Движение хорошее, но понемногу прибывают авто»;

Елена: «11:43. На Октябре основная очередь возле магазинчика».

КПВВ «Станица Луганская»:

Елена: «14:03. В 7:30 (мск) на ЛНР первые 4 автобуса проехали, потом мы спустились от Николаевского поворота, и уже на переходе ЛНР сквозняком, на Станице 2 пролета накрытия, пропускали быстро, в 8:30 уже были в Станице. Назад 10:40 (мск) очередь только в сетке, а в сторону Станицы очередь большая, до медпункта, на ЛНР в сторону Станицы 2-3 пролета, для воскресенья людей многовато. На автобус очередь выше кассы».

Читайте также: