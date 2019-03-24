На КПВВ Донбасса спасатели оказали помощь 545 людям (Фото). Новости

За прошедшую неделю на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) Донбасса спасатели оказали помощь 545 людям. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«В течение недели силы и средства подразделений ГУ ГСЧС Украины в Донецкой и Луганской областях из состава Объединенных сил привлекались к пиротехническим работам и обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда-выезда на территории Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении.

В частности, обследовано 48,26 га местности в населенных пунктах Крутая Балка, Никифоровка и Золотое – территории, прилегающей к Донецкой фильтровальной станции, Никифоровскому месторождению тугоплавких глин и КПВВ «Золотое». Во время выполнения этих работ выявлено и уничтожено 77 взрывоопасных предметов.

В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории КПВВ, личным составом ГСЧС была оказана помощь 545 лицам.

«Основные усилия были сосредоточены для обеспечения безопасности населения в пределах населенных пунктов и объектов инфраструктуры в районе проведения операции Объединенных сил», – подытожили в пресс-центре.