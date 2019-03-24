В «ДНР» запрещают работникам обстрелянных школ общаться с наблюдателями ОБСЕ . Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ осмотрели повреждения функционирующих школ во временно неподконтрольных украинскому правительству Донецке и горловском поселке Гольмовский (Донецкая обл.) Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от центра города) на ул. Самарской, 1, с северо-западной стороны здания функционирующей школы члены патруля Миссии увидели свежее повреждение (15-см пробоину) на высоте 30 см от земли. По оценке, повреждение нанесено огнем из крупнокалиберного пулемета. По словам сотрудников школы, стрельба произошла 21 марта рано утром, в то время ученики находились в школе. На остальные вопросы они отказались отвечать без разрешения руководства незаконных вооруженных формирований.

На проспекте Школьном, 13, в Гольмовском (неподконтрольный правительству, 49 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели видели 1-см отверстие и несколько трещин в окне второго этажа с северной стороны функционирующей школы. Поскольку патрулю Миссии не разрешили войти в школу, ему не удалось определить тип примененного вооружения или направление огня. Сотрудники школы сообщили, что повреждения возникли от попадания пули вечером 20 марта, и что в то время учеников в школе не было. Сотрудники школы добавили, что в соответствии с инструкциями, полученными от руководства вооруженных формирований, им не разрешается ни впускать наблюдателей в школу, ни общаться с ними.

Напомним, в Донецке у одной из школ нашли гранату без чеки.