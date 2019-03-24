Новый порядок перемещения товаров через линию разграничения требует доработки, – Черныш. Новости

За разработку нового порядка перемещения товаров через линию разграничения отвечает Министерство обороны Украины. На сегодня новый порядок требует доработки, после чего он будет вынесен на рассмотрение правительства. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Вадим Черныш во время поездки правительственной делегации в Донецкую область, передает пресс-служба ведомства.

«Еще в 2017 году во исполнение Закона Украины "О борьбе с терроризмом" правительством был принят соответствующий порядок пересечения линии разграничения, в котором был заложен принцип определения перечня разрешенных для перемещения товаров. Во исполнение указанного порядка МинВОТ разработало и издало приказ, в котором приведен такой перечень. Однако, недавно в суде первой инстанции было принято решение об отмене этих положений постановления Кабинета министров Украины», – сказал он.

По словам Черныша, согласно новому Закону «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», на территории Донецкой и Луганской областей проходит операция Объединенных сил. Министерство обороны Украины определено ответственным за разработку порядка перемещения товаров через линию разграничения. «На сегодня новый порядок требует доработки, после чего он будет вынесен на рассмотрение правительства. Наша позиция заключается в том, что должен быть новый перечень товаров, не как в предыдущем решении – разрешенных, а перечень запрещенных для перемещения товаров. Я подчеркиваю, что наша позиция – изменение принципа и максимальное содействие гражданам», – подчеркнул Вадим Черныш.

Напомним, 19 марта стало известно, что Киевским административным судом вынесено решение от 27 февраля о прекращении пункта 9 постановления правительства № 99 и приказа МинВОТ № 39. Однако, решение еще не вступило в законную силу. О том, какие возможны варианты развития событий и означает ли это, что теперь можно перевозить все, разъяснили правозащитники.

По мнению представителей неправительственных организаций, информации о том, будет ли МинВОТ обжаловать решение Окружного административного суда Киева о свободном провозе товаров и лекарств через линию соприкосновения на Донбассе, пока нет, поэтому можно пока говорить, что такое решение потенциально окончательное. Однако, как считают юристы, представители Кабинета министров Украины будут обжаловать решение Окружного суда города Киева об отмене Перечня товаров, которые разрешены к перемещению через линию соприкосновения, в судах высших инстанций. Об этом свидетельствует практика разрешения споров с КМУ.

Напомним, правозащитники неоднократно настаивали на изменении порядка перемещения товаров через КПВВ на Донбассе. Юристы отмечали, что многие случаи, которые сотрудники фискальной службы квалифицируют, как нарушение правил пересечения линии соприкосновения на КПВВ (например, задержание пенсионера, который вез на неподконтрольную территорию детский квадроцикл), абсурдны.

В начале 2018 года глава МинВОТ Вадим Черныш заявил, что порядок перемещения товаров через линию разграничения существенно не изменится в связи со вступлением в силу закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», но изменение порядка в правительстве «обсуждается».

Читайте также: