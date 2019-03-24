В Донецке на улице в кустах нашли снаряды от «Града». Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на ул. Стратонавтов во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке обнаружили неразорвавшиеся снаряды от РСЗО «Град». ОБ этом говорится в отчете Миссии.

«С северной стороны улицы Стратонавтов в жилом квартале неподконтрольного правительству Киевского района Донецка команда СММ впервые заметила 2 неразорвавшихся боеприпаса, лежавших на расстоянии 25 метров друг от друга. По оценке, это были реактивные снаряды РСЗО (БМ-21), частично спрятанные в кустарниках в мягком грунте», – говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом с этими неразорвавшимися боеприпасами наблюдатели не видели никаких ограждений или знаков, предупреждающих о минной опасности.

Напомним, наблюдатели ОБСЕ во время проведения патрулей нашли неразорвавшиеся снаряды от «Града» в жилой застройке Донецка у железнодорожного вокзала.