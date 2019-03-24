Осваивает премудрости военного дела: В «Королевской» бригаде появился новобранец пес Патрон (Фото). Новости

На Донбассе в составе «Королевской» бригады (24-я отдельная механизированная бригада им. короля Даниила) «служит» новобранец пес Патрон. Историю животного сегодня, 24 марта, рассказала волонтер Благотворительного фонда «Вернись живым» («Повернись живим») Анастасия Федченко на странице организации в Facebook.
«Это Тарас, Игорь и пес Патрон. Все они – военнослужащие "Королевской" бригады. Кроме Патрона, конечно. Он пока – новобранец, но уже осваивает премудрости военного дела: какая позиция лучше подходит для сна, какой наблюдательный пункт идеален для того, чтобы видеть нового человека, который идет на пост и стремится погладить собачку пехоты, где лучше на кухне поставить мисочку с тушенкой», – написала она.
Как отмечает волонтер, Патрон – «очень талантливый ученик». «А Тарас и Игорь уже несколько лет защищают наш с вами покой», – подытожила Анастасия Федченко.
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