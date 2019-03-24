В Харьковской области заканчивают реконструкцию общежития для переселенцев. Новости

В Изюме (Харьковская обл.) заканчивают переоборудование общежития для переселенцев. Об этом сообщил мастер выполнения строительных работ Александр Черепня.

По его словам, уже отремонтированы и готовы комнаты для проживания, заканчиваются строительные работы по обустройству туалетов, душевых комнат и комнат для приготовления пищи. Открыть общежитие для переселенцев в Изюме планируют уже в мае 2019 года.

Под общежитие для внутренне-перемещенных лиц реконструируют здание бывшего детского сада по проспекту Независимости, 65. Общежитие рассчитано на 24 квартиры. На каждом этаже будет 4 туалетных комнаты, 4 – душевые комнаты, 2 кухни и прачечная.

Планируется предоставить жилье почти 70 лицам из числа внутренне перемещенных лиц.

Работы по реконструкции здания проводятся в рамках программы «Содействие развитию социальной инфраструктуры» при поддержке правительства Германии через Немецкий банк развития KfW и Украинский фонд социальных инвестиций по поручению Министерства социальной политики Украины.

Источник: «Город Изюм Информационный»