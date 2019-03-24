В Мариуполе госпитализировали ребенка с высокой температурой, пока его мать отходила от гуляний. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) врачи госпитализировали 8-летнюю девочку с высокой температурой, пока ее мать спасали от алкогольной интоксикации. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

Правоохранители рассказали, что накануне к ним за помощью обратились члены медицинского экипажа, которые прибыли по вызову в квартиру на проспекте Металлургов. По их информации, в этой квартире находился ребенок с повышенной температурой. Однако дверь в помещение врачам никто не открывал.

«Патрульные подергали дверь и обнаружили, что ее держит веревка. В то же время из комнаты донеслись крики ребенка о том, что мама и тетя не могут встать с пола, чтобы открыть дверь. Поскольку жизни и здоровью ребенка угрожала опасность, патрульные вместе с врачами проникли в квартиру», – говорится в сообщении.

Попав внутрь квартиры, правоохранители обнаружили двух пьяных женщин, лежащих на полу, и сидящую рядом с ними 8-летнюю девочку. Врачи после осмотра ребенка госпитализировали ее с высокой температурой.

Пьяных женщин полицейские привели в чувство и вызвали на место инспекторов ювенальной превенции.