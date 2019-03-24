В миссии Красного Креста нет доступа в места содержания пленных и заложников в Донецке и Луганске, – Эшлиманн. Новости

В Международном комитете Красного Креста планируют посетить граждан, задержанных на неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса в связи с конфликтом, но признают, что доступа к ним сейчас не имеют. Об этом сообщил глава миссии МККК в Украине Алан Эшлиманн в интервью ZN.UA.
«Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы мы посетили всех задержанных в связи с конфликтом в Донбассе и раскрыли все имеющиеся случаи пропавших без вести. Но это пока недостижимо. Мы отдаем себе отчет в том, что люди, члены семей которых пропали без вести, находятся в постоянном напряжении и часто просто опустошены. Поэтому для нас очень важно, что они могут прийти к нам, рассказать об имеющихся проблемах, о своем горе, что они доверяют нам, видят, что мы делаем все от нас зависящее, чтобы раскрыть случаи пропавших без вести и максимально помочь им», – сказал он.
При этом Эшлиманн признал, что у представителей МККК нет доступа к задержанным в Луганске и Донецке.
«Но мы работаем над тем, чтобы его получить», – пояснил он.
По его словам, члены миссии иногда сталкиваются со сложностями в посещении задержанных на подконтрольной правительству территории. Однако, отметил он, ситуация с системным доступом значительно улучшилась за последний год.
«Да, мы действительно посещаем задержанных на подконтрольной правительству Украины территории. У нас есть к ним доступ, которым мы, можно сказать, удовлетворены», – прокомментировал глава миссии МККК.
Напомним, по информации МККК, на Донбассе по обе стороны линии соприкосновения известно о более тысячи неопознанных тел погибших во время боевых действий на востоке Украины.
Как сообщалось ранее, МККК зарегистрировал более 700 обращений людей, чьи родственники пропали на Донбассе. Точных данных о количестве пропавших без вести нет, потому что конфликт продолжается. С 2014 года правозащитники зафиксировали более 5 тыс. случаев, связанных с исчезновениями людей на Донбассе. Согласно данным СБУ, пропавшими без вести на Донбассе в 2018 году официально числятся 294 человека.
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