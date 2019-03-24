Пенсионный фонд отчитался о финансировании пенсий марта. Новости

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) завершил финансирование пенсий, выплата которых осуществляется через почтовые отделения. Финансирование пенсий, которые выплачиваются через банковские учреждения, планируется завершить 25 марта. Об этом сообщила заместитель председателя правления Фонда Ирина Ковпашко, передает пресс-служба ведомства.

«Средства поступают в соответствии с предусмотренным графиком, даже с некоторым его опережением. Они учтены в бюджете Пенсионного фонда при его планировании и их достаточно для всех выплат в установленные сроки», – сказала она.

В целом, по данным пресс-службы, на финансирование пенсионных выплат в марте предполагается направить 36,7 млрд грн, что на 5,2 млрд грн больше по сравнению с февралем.

Также в марте ПФУ обеспечивает выплату жилищных субсидий в наличной форме для 2,32 миллиона пенсионеров. По состоянию на 22 марта выплату монетизированных субсидии профинансированы для 2,27 млн человек на сумму 3,9 млрд грн. Общая потребность на финансирование жилищных субсидий в марте – 4 млрд грн.

В ведомстве напоминают, что с 1 марта ПФУ проведен перерасчет пенсий, предусмотренный ч. 2 ст. 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», в порядке, определенном постановлением Кабинета министров Украины от 20.02.2019 года № 124. Постановлением предусмотрено, что минимальная сумма повышения не может быть меньше 100 грн. Также в марте началась выплата единовременной доплаты к пенсии.

Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской областях сравнительно высокий размер средней пенсии по Украине.

Напомним, в Украине в прошлом 2018 году рост пенсий составил от 2% до 61,5%, в зависимости от категории пенсионера.

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