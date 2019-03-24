На Донетчине на железнодорожном пути погиб мужчина. Новости

Возле села Рыбинское (Волновахский р-н, Донецкая обл.) на железнодорожном пути погиб местный житель. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает отдел коммуникации Волновахского отдела полиции Донецкой области.

Так, сообщение о том, что на железнодорожном пути электропоездом травмирован человек, поступило в полицию вчера, 23 марта, около 07:50.

«Выездом на место происшествия было установлено, что трагедия произошла вблизи Рыбинского на участке пути, который не имеет пассажирского перехода. От полученных травм 59-летний мужчина скончался на месте. Жена и брат погибшего потеряли с ним связь еще в прошедший день», – говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили родственникам о трагедии. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта» Уголовного кодекса Украины.

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