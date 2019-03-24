В Северодонецк вернулись лебеди. Новости

Дикие перелетные птицы вернулись на озеро Чистое в Северодонецк (Луганская обл.). Среди них 8 лебедей.

Птицы занесены в Красную книгу Украины, поэтому охота на них запрещена и карается штрафом, напомнили в экологической инспекции области.

«Лебедь охраняется законом. Охота на него запрещена. За незаконную охоту на лебедя предусмотрена ответственность по ч.2 ст.85 КУоАП. Материалы направляются на судебное рассмотрение. Изымаются при этом орудие охоты и сама дикая птица, начисляется штраф", - отметил инспектор Игорь Мангов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам UA: Донбас