Пройти блокпост, купить автомат и посетить бомбоубежище: В Британии предлагают тур на Донбасс (Фото). Новости

Жителям Великобритании за 344 евро предлагают ощутить на себе последствия войны на Донбассе в рамках тура «Донбасс Тур: Опыт войны» (Donbass Tour: War Experience). С таким предложением выступила одна из британских туристических компаний.

«Война в Украине – самый масштабный и кровопролитный военный конфликт со времен Второй мировой войны. В течение 2014-2019 годов погибли более 10 тыс. военных и гражданских лиц. Война все еще продолжается. У вас может быть возможность стать частью новой европейской истории», – анонсирует туркомпания свое предложение.

Туристы в Донецкой области посетят Славянск и Краматорск, где ознакомятся с «бывшей прифронтовой зоной агрессии России против Украины (2014-2019)».

Участникам тура предлагается:

увидеть разрушенные здания, больницы и школы;

пообщаться с местными жителями, которые были свидетелями боевых действий;

сфотографироваться в шлеме и бронежилете;

посетить действующие бомбоубежища;

пройти через украинские военные контрольно-пропускные пункты;

посетить керамический рынок в Славянске, где можно приобрести сувениры в виде боевого оружия, гранат и автоматов Калашникова.

«Во время тура вы пройдете через контрольно-пропускные пункты украинской армии, где вооруженные солдаты будут проверять ваши документы. После пересечения контрольно-пропускного пункта вы будете изучать ужасные последствия войны – здания, которые были разрушены или серьезно повреждены обстрелами или взрывами… Гид покажет вам разрушенные школы и разрушенные больницы, которые продолжали работать во время войны», – детализирует компания.

Коммерческое предложение проиллюстрировано разрушенным зданием психиатрической больницы в поселке Семеновка, расположенного под Славянском:

В ходе поездки британцы будут обеспечены шлемами и пуленепробиваемыми жилетами. Также им предложат «традиционный украинский обед с блюдами Донбасса».

Отмечается, что тур рассчитан на 1 день. Поездом из Киева туристы прибывают в Краматорск, здесь останавливаются в местной гостинице. По Донецкой области их возят в автомобиле с кондиционером. Затем поездом они отправляются обратно в Киев. Цена тура – 10 675,25 грн / чел. (344 евро по курсу НБУ). Дополнительно можно заказать трансфер в Киеве из аэропорта ($20-40).

Напомним, в мае 2015 года российское турагентство «Спутник-Юг» начало предлагать автобусный тур в «ДНР» стоимостью 20 тыс. руб. (9300 грн по курсу НБУ на 24.05.17). Туристический маршрут «Донецк непокоренный» включал поездку на Саур-Могилу, автобусную экскурсию по Донецку с посещением парков и стадиона «Донбасс Арены», визит в стрелковый тир и экскурсии на выбор, одна из которых назвалась «Война и мир». После скандала в прессе фирма «Спутник-Юг» удалила данный тур из пересня своих предложений.

Также в мае 2018 года в соцсетях распространялось фото якобы с объявлением о турах из российской Уфы на Донбасс. «Экстремальные туры. Возвращение не гарантируем», – в частности, указывалось в рекламе. Однако, данная информация оказалось фейком.

Также сообщалось, что на трассе Киев-Харьков-Должанский продолжает работать рынок «Славянская керамика». Особым спросом пользуется керамика военной тематики – штофы разного объема, бутылки в форме канистры, танка, автомата, пистолета. Покупают также «гранаты» «Соль – перец». Продается здесь и особая статуэтка украинского бойца, выполненная по эскизам военных 95-й аэромобильной бригады.

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