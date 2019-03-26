В Украине выдано почти в 2 раза меньше свидетельств о рождении в «Л-ДНР», чем о смерти. Новости

В Украине выдано почти в 2 раза меньше свидетельств о рождении в «Л-ДНР», чем о смерти, а почти половина этих документов оформлены на Донетчине. Об этом рассказала и. о. начальника Главного территориального управления юстиции в Донецкой области Люцина Гудзенко.

Она напомнила, что получение свидетельств государственного образца о рождении ребенка или смерти для жителей неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской области проходит на основании решения суда.

«Это упрощенный порядок установления факта рождения или смерти. Суд безотлагательно рассматривает такое заявление и принимает соответствующее решение, которое подлежит немедленному выполнению. Заявление подается в любой суд Украины. Этот процесс занимает 1-2 суток», – проинформировала глава Минюста в Донецкой области.

«На протяжении 2018 года на основании соответствующих решений судов отделами государственной регистрации актов гражданского состояния области зарегистрировано 4 тыс. 570 рождений и 9 тыс. 616 смертей. Всего в Украине зарегистрировано 11 тыс. 255 рождений и 20 тыс. 344 смертей по лицам из временно оккупированных территорий Украины», – сообщила Гудзенко.

Как сообщалось ранее, в 2018 году отделами государственной регистрации актов гражданского состояния Донецкой области выдано 15 тыс. 966 свидетельств о рождении и 40 тыс. 144 – о смерти.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донетчина ТВ»

Читайте также: