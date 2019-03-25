«Дэдпул» на страже украинских территорий: История британца, воюющего на Донбассе. Новости

Военнослужащий ВСУ с позывным «Дэдпул» – подданный Великобритании. У себя на родине он работал охранником в ночном клубе. В 2017 году мужчина покинул свой дом на Туманном Альбионе и отправился на передовую на Донбасс.
На передовой гражданин Великобритании начинал свою службу с оказания медицинской помощи раненым. «Я очень люблю Украину, поэтому, когда через 7 месяцев стал вопрос о моем дальнейшем пребывании на территории Украины, я подписал контракт с ВСУ», – говорит он.
«Россия очень агрессивно себя ведет в отношении своих соседей, поэтому я решил сделать свой небольшой взнос, чтобы помочь украинцам», – отмечает «Дэдпул».
Для 26-летнего британца это уже вторая ротация на передовую на Донбассе. Благодаря службе в британской армии, он быстро освоил профессию пулеметчика. Сейчас иностранец защищает украинскую территорию в подразделении морских пехотинцев на Мариупольском направлении.
«Украинцы очень дружественны и приятные в общении люди, и мне очень нравится украинская культура», – делится эмоциями британец.
Ни украинского, ни русского языков он не знает, со своими побратимами общается в основном с помощью жестов. Но языковый барьер не помешал британцу завести друзей среди украинских военных.
«Он – хороший товарищ. Нет конфликта, о котором говорят, что у нас свое мышление, у них – свое. Неправда. Абсолютно человечные, хорошие отношения», – говорит военнослужащий ВСУ с позывным «Гагарин».
Свободное время на передовой «Дэдпул» использует для изучения украинского языка, в чем ему помогают сослуживцы. Контракт с ВСУ британец подписал на три года, но намерен защищать украинскую территорию, пока Россия не прекратит свою агрессию в отношении Украины.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»
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