«Стугна-П»: Высокоточные ракеты помогают ВСУ стабилизировать ситуацию на Донбассе. Новости

С начала 2019 года только 10-й горно-штурмовой бригадой ВСУ на Донбассе уничтожено 5 единиц вооружения и военной техники незаконных вооруженных формирований (НВФ). Таких результатов удалось достичь с использованием украинского противотанкового ракетного комплекса «Стугна-П».

«Это очень хорошее ощущение, потому что работаешь с лучшей и новейшей установкой, которая позволяет работать до 5 км и уничтожать вражеские цели со 100% результатом. Хочу посмотреть ее в работе по танку», – говорит оператор ПТРК «Стугна-П» Александр.

Использование высокоточного оружия, в отличие от минометов и артиллерийских систем, не нуждается в корректировке, а работает по принципу «выстрел – поражение», позволяет управлять и изменять траекторию ракеты по движению транспорта.

Оператор ПТРК «Стугна-П» может находиться на расстоянии до 50 м от самого оружия и является недосягаемым для противника. «Много кто из военнослужащих думает, что должен выйти, увидеть цель, нажал на кнопку, довел ракету до цели, а дальше – будь что будет. Государству не нужно "пушечное мясо". Государству нужен воин-специалист, профессионал», – отмечает командир учебного артиллерийского полка ВСУ Юрий Тищенко.

Один выстрел управляемой ракеты из ПТРК «Стугна-П» стоит около 500 тыс. грн, поэтому операторов готовят очень тщательно.

В Украине уже больше года работает уникальная школа операторов ПТРК, где после двухмесячных курсов сдают экстремальные зачеты. Слушатель должен добраться в намеченное место, избежав всех ловушек, выявить и уничтожить цель, а потом вернуться в пункт сбора. Время на выполнение такого задания – двое суток.

«На сегодняшний день использование противотанковых ракетных комплексов, особенно новейших – "Корсар", "Стугна", имеют очень высокую эффективность. Это стабилизирует ситуацию в зоне операции Объединенных сил, вселяет уверенность в личный состав как в свое вооружение, так и в свои возможности», – сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Военного ТВ Украины»

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