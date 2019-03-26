На Донетчине взыскали сотни миллионов гривен алиментов. Новости

На Донетчине в 2018 году взыскали с неплательщиков алиментов более 228,5 млн грн. Об этом рассказала и. о. начальника Главного территориального управления юстиции в Донецкой области Люцина Гудзенко.
«Новые законы дали возможность государственным исполнителям на протяжении прошлого года взыскать 228 млн 628 тыс. грн в пользу почти 39 тыс. детей», – сообщила она.
Как сообщалось ранее, в 2018 году был принят ряд законов, которые позволяют эффективно влиять на неплательщиков алиментов в плане взыскания с них задолженности. В частности, в Донецкой области вынесено более 1,7 тыс. постановлений о наложении штрафа на суммы задолженности по алиментам.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донетчина ТВ»
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