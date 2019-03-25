Из «Конти» в «Тор»: В Донецке сохранился парк с конфетным привкусом (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке в 2015 году возобновила работу кондитерская фабрика, ранее известная как «Конти». При «ДНР» ее переименовали в «Тор».

С 2015-го фабрика продолжила выпуск прежнего ассортимента изделий. Однако на упаковке уже значилось «ДНР»: место нахождения изготовителя – «ДНР, 83081, г. Донецк, ул. Бучмы, 107-А», место производства – «ДНР, 83016, г. Донецк, ул. Кирова, 54-А».

Примечательно, что адрес по ул. Кирова, 54-А изначально был официальным местом регистрации компании «Конти». А вот здание по ул. Бучмы, 107-А, судя по карте, является обычным частным домом на окраине Донецка. Расстояние между двумя точками – 12 км.

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Также компании «Конти» ранее принадлежала своя сеть кондитерских магазинов «Золотой ключик». После «национализации» в «ДНР» их запустили в 2017 году.

«Конти» в Донецке была знаменита не только своей продукцией. Около фабрики был организован мини-парк. Многие дончане знают об этом прекрасном уголке отдыха. Но удаленность от центра города делает его не особенно посещаемым. Хотя здесь есть на что посмотреть.

Данное место отдыха сохранилось и до сегодняшнего дня. Через парк протекает небольшая речка Дурная, которая берет свое начало в районе шахты «Куйбышевская», далее течет через микрорайон Азотный и поселок Победа, и в районе Боссе впадает в Кальмиус. В парке «Конти» неширокое русло реки облагородили камнем, сформировали небольшой водопад и соорудили два мостика. Ландшафт отличает разнообразие декоративных деревьев и кустарников.

И если парк особо не изменился с довоенного периода, то время сказалось на здании фабрики – на входе развивается флаг «ДНР». В период обстрелов 2014 – начала 2015 годов пострадало остекление здания, но спустя 4 года окна до сих пор забиты фанерой (данная часть Ленинского района Донецка уже давно считается «тихой» в плане военных действий).

Как выглядит парк при фабрике сейчас – в фотографиях «Донецких новостей»:

Отметим, что украинская фабрика «Конти» после 2014 года продолжила свою работу под прежней торговой маркой на базе своих мощностей в Константиновке (Донецкая обл.).

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