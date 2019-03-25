В 7 раз меньше: «Министр ДНР» озвучила размеры зарплат медиков в «республике». Новости

Основные проблемы здравоохранения «ДНР» – низкий уровень зарплат в сфере здравоохранения, острый дефицит кадров, износ оборудования и пр. Об этом в интервью местной газете рассказала «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.

«Уровень заработной платы медработников оставляет желать лучшего. Сегодня средняя зарплата врача – молодого специалиста – 4 500 руб. (1 837 грн по местному курсу валют, – ред.), среднего медработника – 3 900 руб. (1 592 грн), а у врача со стажем ставка 6 600 руб. (2 694 грн)», – сообщила она.

Такой уровень зарплат, естественно, приводит к дефициту кадров. «Некоторых специалистов не хватает катастрофически: например, терапевтов, педиатров, анестезиологов, лор-врачей, невропатологов, окулистов. В достаточном количестве лишь дерматовенерологи и стоматологи… В связи с дефицитом кадров врачи в центрах первичной медико-санитарной помощи вынуждены сегодня работать на 1,5 ставки, при этом они не могут дежурить в стационарах, где также не хватает специалистов», – уточнила Долгошапко.

Она констатировала, что на сегодняшний день дефицит медработников в «ДНР» составляет около 6 000 врачей всех специальностей и порядка 7 500 сотрудников среднего медперсонала. При этом в «Донецкий медуниверситет ДНР» выпустит всего лишь 215 будущих врачей.

Кроме всего прочего износ оборудования и аппаратуры во многих учреждениях здравоохранения «республики» составляет от 65 до 100%.

«Министр» акцентировала, что хоть по «конституции ДНР» медпомощь должна оказываться бесплатно, при этом часть операций, медпроцедур проводятся на платной основе. Она объяснила это тем, что «иногда число пациентов в 3-4 раза больше, чем количество имеющихся материалов». «К сожалению, бывает так, что бюджетные средства и запасы в больницах заканчиваются. Тогда пациентам самостоятельно приходится приобретать нужное в аптеках. Впрочем, не скрою, бывают ситуации, когда во время лечения врачи пишут списки на приобретение медикаментов, и в эти перечни входят не только лекарства, но и шприцы, системы, одноразовые халаты, бахилы, пациентов вынуждают оплачивать УЗИ, рентген или лабораторные анализы», – признала она, при этом сообщив, что на самом деле все это должно быть бесплатно.

Такая ситуация со здравоохранением влияет на демографическую ситуацию в «ДНР», где уровень смертности в 3 раза превышает уровень рождаемости. «За прошлый год, например, мы потеряли 30 тыс. человек. И если посчитать, то за 10 лет эти цифры достигнут 300 тыс., а через 75 лет при таких темпах "вымирания" в республике не будет никого», – подчеркнула «министр».

Однако она заявила, что здоровье человека только на 10% зависит от уровня развития здравоохранения.

При этом, по информации вице-премьер-министра Украины Павел Розенко, благодаря медреформе заработная плата врачей и медицинских работников выросла в 4-4,5 раза. «Если еще полгода назад средняя зарплата врача, например, в Полтавской области была на уровне 4,5 тыс. грн, то сегодня у младшего медицинского персонала – это уже 9 тыс. грн, а у врача, в зависимости от того, сколько подписано договоров, – 18-20 тыс. грн», – отметил Розенко. И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в январе утверждала, что на уровне семейных врачей первичного уровня оплата составляет 15-25 тыс. грн.

По данным губернатора Донецкой области, в амбулатории Селидово за январь-февраль 2019 года средняя зарплата врача составляет – 15 958 грн, самая высокая – 17 797 грн. В Бахмуте врач-педиатр, которого выбрали максимум пациентов, получает 18 767 грн. (ранее он зарабатывал 8 тыс. грн). При этом в Славянске за весь 2018 год (в котором только стартовала медреформа) средняя зарплата врачей была 7 183 грн.

Таким образом в «ДНР» врач получает в 6-7 раз меньше, чем сейчас его коллега на свободной части Украины.

Напомним, ранее Долгошапко сообщала, что на 1 января 2019 года в «ДНР» работало 9 110 врачей и 18 037 средних медработников. Говоря о дефиците кадров, она приводила ситуацию в Иловайске, где в 2018 году умер последний врач-педиатр и город остался без единого «детского» врача. Также «министр» пояснила дороговизну операций в «ДНР» тем, что медицинская гумпомощь из России поступает в недостаточном объеме, а, например, имплантаты или протезы часто не подходят по размерам. «В реестре сейчас более 2,5 тыс. человек, а в год получаем 100-150 [имплантируемых металлических] конструкций», – говорила она в конце декабря 2018 года.

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