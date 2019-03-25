Медреформа: Украинцам из «Красного списка» ограничат доступ к медицинской помощи. Статьи

Буквально через несколько дней медицинская реформа в Украине без преувеличения выходит на «новый оперативный простор». В Минздраве анонсировали сразу несколько нововведений, каждое из которых может довольно серьезно отразиться на состоянии здоровья многих простых украинцев (в т.ч. и жителей Донбасса). Можно даже сказать, отразиться кардинально.

Нет семейного врача – нет и лечения…

Для начала Минздрав уже с 1 апреля нынешнего года (т.е. буквально через неделю) прекращает финансирование лечения пациентов, которые до сих пор так и не подписали декларацию с семейным врачом (терапевтом и педиатром). Как известно, сейчас государство за каждого пациента, который не подписал декларацию, но живет на территории обслуживаемого участка, платит медицинским учреждениям по 120 грн в год. Деньги эти идут как на зарплату врачам, так и на содержание больниц. Однако…

«С 1 апреля уже не будет осуществляться оплата за так называемый "красный список" – это те пациенты, которые еще не подписали декларацию с семейным врачом. Если есть неотложное состояние, все врачи ответственные, чтобы оказывать помощь. Но если это уже что-то обычное, то они должны иметь своего врача, подписать декларацию с ним. Потому что они должны получать помощь от своего врача», – заявила несколько дней назад и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Нехитрый подсчет показывает, что это новшество коснется изрядного количества жителей Украины. Так, на данный момент, по данным Минздрава, декларации с семейными врачами подписало около 26 млн украинцев. Или 62% от общего количества жителей страны. Соответственно, не подписало декларации около 16 млн граждан. Интересно, что по данным февральского опроса Киевского международного института социологии, подписали контракт с семейным врачом… 75% жителей Украины или их родственники.

Как обстоят в том смысле дела в двух областях Донбасса? А не очень. Точных данных на текущий момент нет, однако на 1 января нынешнего года (т.е. чуть менее чем три месяца назад) Донецкая область находилась на 12-ом месте в стране по количеству заключивших декларации с результатом 59,4% жителей. Луганская область на тот момент была на 22-ом месте с показателем 52% жителей.

В среднем по Украине на 1 января декларации с семейным врачом подписало 57,8% украинцев. И поскольку сейчас тот показатель составляет 62%, можно с высокой уверенностью предполагать, что региональный расклад за почти три первых месяца нынешнего года изменился несущественно. Т.е. чуть менее 40% жителей Донецкой области и чуть менее половины жителей Луганской области декларации не подписали…

Именно их, людей из «красного списка», и коснутся, говоря максимально толерантно, «определенные ограничения в доступе к медицинским услугам». То есть, говоря проще, у них возникнут «определенные проблемы» с записью на прием к врачу по месту жительства. А если совсем просто, то врач будет сначала обслуживать тех, кто подписал с ним договор, а уже потом (если останется время) тех, кто не подписал.

Чего именно не будет

Дальше – больше. Те, кто не подписал декларацию фактически потеряют бесплатный доступ к ряду анализов в первичном звене медицинской помощи. Как известно, в бесплатный пакет услуг на этом уровне входят:

общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

общий анализ мочи;

глюкоза крови;

общий холестерин;

измерение артериального давления;

электрокардиограмма;

измерение веса, роста, окружности талии;

быстрый тест на беременность;

быстрый тест на тропонин;

быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты.

Однако бесплатными эти анализы являются при условии наличия направления от семейного врача (терапевта, педиатра). Если направления нет, то и бесплатно их делать никто не будет…

И это не все. «Со второй половины 2019 года будет работать программа "Бесплатная диагностика". По направлению вашего семейного врача вы сможете проходить несколько видов рентгена, УЗИ, маммографию, эхокардиографию сердца, анализы и другие диагностические исследования в любом медучреждении по вашему выбору, который участвует в программе. Оплачивать услуги будет Национальная служба здоровья», – недавно заявили в Минздраве. Ключевое – «по направлению семейного врача».

Кроме того, семейные врачи должны ставить диагнозы и лечить распространенные болезни, травмы и отравления, вести пациентов с хроническими заболеваниями и неосложненной беременностью, следить за вакцинацией и проводить регулярные профилактические осмотры (с анализами) для групп риска семи заболеваний – сахарного диабета, ВИЧ, туберкулез, рак молочной железы, гипертоническая болезнь и другие сердечно-сосудистые заболевания, а также околоректальный рак и рак предстательной железы.

До 1 апреля для тех, кто не подписал декларацию с семейным врачом, все это делал участковый врач. Теперь этого не будет делать никто…

Кстати, рецепты на лекарства, в частности на медикаменты из программы «Доступные лекарства» (часть из которых бесплатна, а другая – со скидкой), также выписывает семейный врач. Со всеми вытекающими отсюда последствиями для тех, у кого его нет. В смысле врача…

«Скорая» будет ездить ко всем

На оказание скорой и неотложной помощи наличие или отсутствие подписанной декларации влияния не окажет. Ну, во всяком случае, пока.

«Если люди будут категорически отказываться от подписания декларации, то им, безусловно, не откажут в оказании медицинской помощи, особенно – в оказании неотложной помощи. Когда есть потребность в неотложной медицинской помощи, ее окажут даже без декларации. Все заявления из серии "если вы не подпишете декларацию – к вам не приедет скорая", это все – неправда. Экстренная медицинская помощь предоставляется безотлагательно всем, всегда, при любых условиях», – сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

В принципе, в Минздраве особенно не скрывают, что таким своим шагом хотят максимально «простимулировать» украинцев значительно бодрее подписывать декларации с семейными врачами, терапевтами и педиатрами.

Как известно, заключение декларации с семейным врачом не имеет временных ограничений. То есть, с одной стороны, это можно сделать в любой момент, а с другой стороны – этот «любой момент» может наступить еще очень нескоро. В Минздраве решили значительно ускорить его наступление, создав тем украинцам, которые еще не подписали декларацию, определенные проблемы с доступом к первичному медицинскому обслуживанию…

Прощание с антибиотиками без рецепта

Второе анонсированное новшество, можно назвать так – Антибиотики без рецепта – прощайте! Лекарства, которые рекомендуется принимать по рецепту врача, будут продавать только по рецепту врача. Об этом заявила Ульяна Супрун.

«Чтобы преодолеть проблему устойчивости к противомикробным препаратам, Минздрав Украины вместе со специалистами Центра общественного здоровья разработали план. Что должно измениться к концу 2020 года: антибиотик – только по рецепту; медицинские работники получат четкие инструкции, которые помогут минимизировать риски неоправданного использования антибиотиков (населением)», – сказала и.о. министра здравоохранения.

Ульяна Супрун сообщила, что причина такого шага – то, что антибиотики, противогрибковые препараты и другие противомикробные средства перестают действовать, потому, что из-за чрезмерного и необоснованного употребления таких лекарств микроорганизмы вырабатывают своеобразный «иммунитет» и становятся нечувствительными к лекарствам.

«Мы никоим образом не предусматриваем ограничение доступа к антибиотикам. План направлен на усиление контроля за продажей антибиотиков — то есть лекарства, которые рекомендуется принимать только по рецепту врача, будут продаваться также по рецепту врача. В большинстве европейских стран получить антибиотик без рецепта врача практически невозможно. Хотя правила отпуска и различаются», – пояснила она.

Пикантность ситуации заключается в том, что запрет на продажу рецептурных препаратов без рецепта в Украине… есть и сейчас. Есть даже наказание за нарушение этого запрета – штраф 120 грн. Но, по понятным причинам, это наказание никого не пугает – ни аптеки, для которых главное – лекарство продать, ни украинцев, для которых главное – его купить.

Минздрав решил переломить эту ситуацию привычным и самым простым способом. «Мы на прошлой неделе на заседании Кабмина приняли новую стратегию, чтобы бороться с этим. В ней есть требование повышения штрафов за выдачу антибиотиков (без рецепта) и введение уголовной ответственности за подобные действия. И это не только для людей, это также касается животных. Антибиотики часто используют в сельском хозяйстве. Мы будем это контролировать. Лучше, чтобы люди не могли иметь такой свободный доступ, потому что в большинстве случаев не нужно лечиться антибиотиками. Так вирусное заболевание можно пройти без антибиотиков», – рассказала пару дней назад Ульяна Супрун.

Почему их вообще так продают?

Что тут можно сказать? Прежде всего, всегда вызывает здоровый и обоснованный скепсис, когда кто-то говорит, что знает, как и что для тебя лучше, чем ты сам. В такой ситуации, как правило, есть какой-то подвох. Но дело даже не в этом.

Большинство украинцев занимается самолечением не от хорошей жизни. Они, мягко говоря, очень невысокого мнения о квалификации украинских врачей. И считают, что сами лучше справятся с задачей своего собственного лечения. Не смотря на отсутствие профильного образования. Есть ли объективные основания для такого мнения, которое в Украине уже стало массовым?

В середине прошлого года Минздрав Украины заявил о намерении «кардинально реформировать систему медицинского образования в Украине». Потому, что… низкое качество обучения и получаемых знаний приводит к непрофессионализму врачей-выпускников.

«Из года в год квалификация украинских врачей неуклонно снижается. В 1841 году на медицинский факультет университета св. Владимира поступили 16 человек, а закончили его только 3. Сегодня медицинскими вузами Украины выпускается более 95% студентов. Для сравнения: в США и в странах ЕС – 30% студентов-медиков не заканчивают обучение из-за профессионального несоответствия. Украинских студентов, которые платят за свое обучение, всеми силами "тянут за уши", чтобы они закончили вуз, потому что за счет их оплаты постоянно пополняется казна университета», – заявил профессор кафедры терапии Национальной медицинской академии последипломного образования им. Шупика Вадим Шипулин.

Это профессиональное, но все же субъективное мнение. А что объективно?

«Качество получаемого будущими врачами образования проверяется с помощью трехэтапной системы экзаменов – "Крок-1, 2 и 3". "Кроки" не сдают лишь 3% студентов. Это означает, что этот экзамен не является индикативным и ничего не говорит о качестве полученных знаний. В 2017 году в Украине был проведен эксперимент в ходе проведения экзамена "Крок-3". В экзамен были включены вопросы из теста, который сдают студенты американских медицинских вузов. Этот американский тест смогли сдать… только 3% интернов. Такие низкие результаты красноречиво говорят о проблемах…», – рассказала в сентябре прошлого года советник министра здравоохранения, вице-президент Киевской школы экономики Инна Совсун.

А кроме низкой компетенции есть еще довольно популярный в народе тезис о сговоре врачей и фармацевтов, когда врачи умышленно выписывают пациентам определенные лекарства, имея с этого определенное вознаграждение от трейдера…

В свете всего этого (и многого другого) ужесточение контроля за продажей антибиотиков едва-ли вызовет понимание среди большинства украинцев. И едва ли что-то даст.

Электронные карточки и больничные уже на подходе

И, наконец, Ульяна Супрун пару ней назад сообщила, что электронные больничные в Украине появятся уже до конца нынешнего года. «Это позволит остановить большое количество коррупционных схем в этой сфере. Больничные будем получать от своих семейных врачей, которые будут отвечать за свою электронную подпись на этом больничном. Придут в больницу или домой, а этого человека нет, будет отвечать не только этот человек, но и врач, который выдал больничный. Также у нас уже есть пилотная программа по электронной медицинской карте. Где пациент идет к врачу, и вместо того, чтобы написать в медицинскую историю на бумаге, все будет сейчас в системе eHealth», – рассказала Ульяна Супрун.

Ну, это она просто пока не в курсе, что украинцы – один из самых находчивых народов в мире…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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