Автономия неподконтрольного Донбасса: Эксперты оценили новый запрос общества. Статьи

С начала вооруженного конфликта на Донбассе идут дискуссии по поводу способов его разрешения. И если в начале войны активно обсуждался и военный сценарий, то в последние годы упор делается исключительно на мирный план. Последний основывается, прежде всего, на договоренностях на уровне дипломатии (Минские соглашения, переговоры и пр.). Договоренности – это, в том числе, компромиссы. Но договориться, скажем, дипломатам, политикам, президентам – это одно. Важно – как воспримет эти решения общество.

В этой связи социологи регулярно «мониторят» готовность украинцев идти на те или иные компромиссы ради достижения мира в стране.

Так, результаты соцопросов, проведенных фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива и Центром Разумкова, демонстрируют – хоть в течение 2015-2018 годов в целом готовность граждан к компромиссам ради мира и снизилась на 5,6%, тем не менее сохраняется на уровне примерно 70%.

Причем снижение произошло преимущественно за счет уменьшения за 3 года сторонников позиции «мир любой ценой при любых компромиссах»:

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Но нужно учесть ряд моментов данных опросов:

исследования проводились на свободной части страны, без учета аннексированного Крыма и неподконтрольной украинской власти части Донбассе;

готовность населения к компромиссам снижается по мере удаления от мест боевых действий (в этой связи больше всего готовы идти на уступки жители Донбасса);

ни один из предлагаемых компромиссов не набирает большинства голосов населения.

Больше всего общество готово к уступкам по двум позициям (по 30%): внеблоковый статус Украины и закрепление в Конституции «особого статуса» ныне неподконтрольных Украине территорий Донбасса:

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Ситуацию с «особым статусом» подтвердил и опрос, проведенный с 28 февраля по 11 марта 2019 года Киевским международным институтом социологии КМИС. Социологи КМИС детализировали тему и исследовали готовность общества к преданию неподконтрольному Донбассу именно статуса автономии.

Вопрос звучал следующим образом – «Если бы для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта на Донбассе нужно было предоставить автономию в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей ("ДНР" и "ЛНР"), поддержали бы Вы такое предложение?».

В итоге, 51% украинцев ответили, что скорее или точно поддержали бы такое предложение, не поддержали бы – 24%. Еще 25% респондентов затруднились или отказались ответить на вопрос.

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«Донецкие новости» обратились к экспертам, чтобы те прокомментировали последние тенденции по готовности / не готовности украинцев к компромиссам с акцентом на предоставлении неподконтрольному Донбассу «особого статуса» или автономии.

Автономия, НАТО, переговоры

Все опрошенные эксперты акцентировали, что без компромисса достичь мир на Донбассе невозможно. Но есть нюансы.

«Мы уже достаточно давно наблюдаем тенденцию к снижению количества милитаристски настроенных граждан Украины и желание населения, чтобы власть договаривалась об окончании конфликта. Это еще раз подчеркивает усталость украинского общества от войны и озабоченность населения насущными проблемами: зарплатами, пенсиями, повышением цен на ЖКХ и т.д. То есть, те настроения, которые были после аннексии Крыма и во время активизации военных действий на Донбассе, постепенно стихают», – отмечает политолог Руслан Бортник.

«Многие понимают, что без компромисса и взаимных уступок мир невозможен … Ультиматумы в данном случае не действуют, и все войны всегда заканчиваются переговорами. Чем раньше это произойдет – тем лучше», – дополнил он.

Бортник считает, что для завершения конфликта на Донбассе можно соглашаться на автономизацию Донбасса, как это прописано в Минских соглашениях и Законе Украины «Об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО». «Вопрос ширины этой автономии, конечно, необходимо обсуждать. Нужно налаживать экономические связи, возвращать социальное обеспечение со стороны Украины, передавать на места спорные культурные и исторические вопросы, которые могли бы стать камнем преткновения в случае заинтересованности в углублении конфликта отдельных лиц и групп. В свое время регионализация могла бы решить проблему нарастающего в обществе конфликта, подпитываемого заинтересованными в нем политиками, но они приравняли ее чуть ли не к сепаратизму», – отмечает политолог.

Аналитик Александра Решмедилова уверена, что политикам нельзя игнорировать запросы общества. В частности, она остановилась на результатах КМИС с 51% украинцев, готовых принять автономию неподконтрольного Донбасса. «Эти данные ценны тем, что политикам их нельзя игнорировать. Есть четко зафиксированная позиция граждан, серьезный запрос на поиск выхода из сложившейся ситуации. Если бы вопрос звучал "Каким вы видите приемлемый для Украины выход из конфликта?", мы увидели бы другие данные с рядом вариантов. КМИС же предложил конкретный прямой практический момент, который предлагается реализовать», – говорит она.

Решмедилова напомнила, что в данном исследовании КМИС также исследовал и ряд вспомогательных тем, и результаты опроса показали потепление отношения к России, к теме русского языка. «То есть, задавался ряд "проверочных вопросов", ответы на которые показали, что мнение украинцев серьезно отличается от политики официального Киева на данный момент. Это говорит о запросе на альтернативное мнение, предоставляет больше поле для оппонентов действующей власти. И, безусловно, должно лечь в основу всеукраинской дискуссии», – уверена она.

Политэксперт Тарас Загородний согласен с тем, что запрос на мир в обществе высок. Но компромисс, по его мнению, должен иметь свои рамки. Например, автономия возможна, но с ограничениями. «Если относительная автономия еще имеет право на существование, то определение этой условно автономной частью страны внешнеполитического курса Украины – неприемлемо», – подчеркивает он.

Эксперт подчеркивает, что именно Кремль и его сателлиты не выполняют важнейшую частью Минских договоренностей касательно прекращения обстрелов и отвода сил и средств. В результате, несмотря на многочисленные объявления режима тишины, в зоне конфликта продолжают гибнуть украинские воины и страдать гражданское население. «Обсуждение политической части соглашений, включая вопросы автономии, возможно лишь после полноценного воплощения пунктов касательно безопасности. Иначе мы получим не реинтеграцию, а раковую опухоль, которая уничтожит Украину», – считает Загородний.

При этом в качестве приемлемого, с его точки зрения, компромисса – может выступать возможность отказа Украины от членства в НАТО. «Нас туда и так не примут, пока есть территориальные проблемы, связанные с оккупацией страной-агрессором части Донбасса и аннексией Крыма. Но мы можем быть союзниками Альянса, строя армию по натовскому образцу», – считает политэксперт.

Загородний признает, что украинцы устали от войны, и формулу выхода из конфликта, безусловно, нужно искать. «Это могут быть и прямые переговоры с Россией. И компромиссный вариант, когда переговоры будут вести Киев, Москва, Донецк и Луганск где-то на нейтральной территории. Важно понимать, что этот конфликт мы можем решить только путем переговоров. И двигаться в этом направлении, не допуская его заморозки», – подчеркивает он.

Выборы дадут ответ и по Донбассу

Понятно, что многое в вопросе Донбасса упирается в позицию России. Но и сама Украина не должна ждать у моря погоды. В этой связи аналитик Александра Решмедилова уверена, что нашей стране следует более активно действовать в поиске решений по реинтеграции временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской области. И одно дело – запрос общества, другое – политиков, которые и принимают решения.

А у многих политперсон нет ответа, на какой компромисс они готовы идти по Донбассу. «Часто мы наблюдаем некую игру в прятки: на конкретный вопрос, как они собираются разрешать ситуацию с временно неподконтрольными территориями, даже кандидаты в президенты уходят от конкретного ответа. Глобально нам предлагают лишь два решения: военный план и мирный план. При этом варианты мирного плана варьируются от общих фраз до продуманных разработок с описанием последовательных действий», – говорит она.

Решмедилова подчеркивает, что кроме соцопросов граждане могут выбрать путь разрешения конфликта на Донбассе и на какие уступки нужно идти стране – в ходе выборов (как президентских, так и парламентских). «Мы ведь весной избираем не просто президента, а осенью – не просто парламент. Мы избираем людей, которым делегируем принятие решений о войне и мире, в том числе на Донбассе. И нечего потом на зеркало пенять, если вы проголосуете за внешние атрибуты, за обещания без конкретики, а не за реальную программу выхода из кризиса – и не только касательно востока Украины», – продолжает аналитик.

Она считает, что для того, чтобы вопрос конфликта на Донбассе начал реально решаться, а не «забалтывался» политиками, следует собрать круглый стол – своеобразную платформу – для выработки общей позиции по этому непростому вопросу. «Политические лидеры, экспертная среда, моральные авторитеты нации должны артикулировать какие-то совместные наработки. Нужно найти общеполитический консенсус. Ни одна из сил не должна монополизировать права на решение этого острого вопроса. В диалоге должны принимать участие президент, все фракции обновленного парламента, правительство», – отмечает аналитик.

После достижения консенсуса касательно того, на какие уступки готова идти Украина, после выработки пошагового плана, можно приступать ко второму компоненту – поиску переговорного формата: когда, с кем, с помощью каких посредников.

«Выработав эти позиции, следует перейти к третьему, крайне важному компоненту – соответствующий план должен быть поддержан народом. Не тремя сотнями голосов в парламенте. Не президентским указом. Не соцопросами. Такого плана решения можно принимать лишь путем всеукраинского референдума, вопросы проведения которого пока так и не закреплены на законодательном уровне», – подчеркивает она.

Политолог Руслан Бортник акцентирует, что последние соцопросы показываю главное: украинцы поддерживают базовые пункты, прописанные в Минских соглашениях. «Не хватает только политической воли со стороны участников переговоров, чтобы окончательно завершить этот конфликт», – резюмирует он.

Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»

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