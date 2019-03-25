Правозащитница рассказала о сложностях с наследством на неподконтрольном Донбассе. Новости

Пенсия – это не социальная выплата, а имущество гражданина, которое должно в случае смерти пенсионера перейти его наследнику, однако это очень сложный и дорогостоящий процесс. Об этом рассказала координатор по адвокации БФ «Право на защиту» (БФ «Право на захист») Дарина Толкач.
«Увеличилось количество обращений к нам, связанных с наследованием имущества на неподконтрольной территории. Обращаются много людей – и по поводу недвижимого имущества, и по поводу пенсий», – сказала она.
«Наши юристы берутся за такие дела. У нас в работе очень много таких дел. Проблема в том, что это достаточно длительный и достаточно дорогостоящий процесс, чтобы пройти все процедуры, в частности признание факта смерти», – отмечает Толкач.
По ее словам, каждый случай наследования – индивидуальный. «Тут нет единого алгоритма, кроме того, что нужно установить факт смерти человека, и, если документы выданы были еще до оккупации, попробовать на эти документы завести дело о наследстве», – говорит представитель БФ «Право на защиту».
«Общаясь с нашими юристами, услышала от них, что это очень проблематично, и мы постоянно консультируем людей, что это достаточно продолжительный и затратный процесс. Иногда бывают случаи, что затраты на этот процесс превышают стоимость имущества, которое люди пытаются унаследовать», – добавила правозащитница.
Она также сообщила, что работа над новым механизмом выплат пенсий жителям неподконтрольного украинским властям Донбасса проходит формально и не учитывает интересы граждан Украины, которые не являются переселенцами. Кроме того, в Украине до сих пор не прописана процедура выплаты долгов по пенсиям переселенцев, а Пенсионный фонд продолжает не выполнять решения судов.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»
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