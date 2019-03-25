Очевидцы сообщают о смертельном ДТП в Луганске (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как пишут очевидцы, авария произошла 23 марта на ул. Демина: автомобиль врезался в дерево. Жители Луганска предполагают, что ДТП могло произойти из-за плохого самочувствия водителя или он влетел в яму на дороге, после чего столкнулся с деревом. В ДТП погиб водитель авто.

Также очевидцы публикуют фото с места ДТП:

В «МЧС ЛНР» также сообщают об этой аварии. «Луганск, ул. Демина, 2. Водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. В результате полученных травм водитель, мужчина 1969 года рождения, погиб на месте», – говорится в сообщении.

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