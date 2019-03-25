В «ДНР»: Жительница Горловки показала храм на территории больницы (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна побывала у храма, расположенного на территории 2-й больницы (Центрально-Городской район). Запечатленные кадры она опубликовала в соцсети.
«Свято-Пантелеимоновский храм г. Горловка», – написала Анна.
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