В «ДНР»: Жительница Горловки показала храм на территории больницы (Фото). Новости

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В «ДНР»: Жительница Горловки показала храм на территории больницы (Фото)

25.03.19 07:58dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна побывала у храма, расположенного на территории 2-й больницы (Центрально-Городской район). Запечатленные кадры она опубликовала в соцсети.

«Свято-Пантелеимоновский храм г. Горловка», – написала Анна.

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