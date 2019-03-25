Единственный в прифронтовой Марьинке: Переселенка открыла салон красоты (Фото). Новости

Переселенка из прифронтовой Красногоровки (Донецкая обл.) Варсеник Забкова открыла салон красоты в Марьинке, которая также расположена вблизи линии фронта. Женщина получила грант от Международной организации по миграции. Ее салон красоты единственный в прифронтовом городе.

В салоне стригутся местные жители и военные. «Я не считаю, что дорого. К нам очень многие едут из соседних городов – Григорьевка, Максимильяновка, Курахово. Потому что там намного дороже, чем у нас», – говорит владелица учреждения.

В Марьинку женщина переехала из Красногоровки, потому что там не нашла работу. «В Красногоровке жилье все разбито, жить негде. Работа тоже пострадала – разбито все. И мы переехали сюда – к родне мужа. Полгода я не работала, потом нашла и взяла в аренду помещение и начала работать», – отмечает она.

Открыть собственный салон красоты Варсеник помог муж и родители, международные доноры помогли с оборудованием. «Заполнила через интернет и по электронной почте отправила им заявку. Они меня пригласили, я ездила в Полтаву 2-3 раза, и прислали мне под Новый год кондиционер», – рассказывает предпринимательница.

Этим кондиционером обогревают помещение зимой – отопления в прифронтовой Марьинке нет. «У нас есть электрическое отопление, но оно очень много тянет, а кондиционер намного выгоднее и дешевле. Одно отопление у нас – 9 кВт / ч, мы платим за свет 3,05 грн, а кондиционер 1 кВт / ч тянет. Экономия – 8 кВт, плюс – у нас фены, бойлер, поэтому хорошая экономия», – рассказала хозяйка салона.

В салоне красоты работает парикмахером Катерина Безотосная. Она также переехала в Марьинку из Красногоровки. «У меня трое деток, поэтому долгое время сидела в декретном отпуске. Тут не спокойнее, чем в Красногоровке, но, по крайней мере, тут есть работа», – отмечает женщина.

Варсеник Забкова планирует и дальше развивать собственный бизнес. В будущем хочет снова подать заявку на грант, чтобы установить в салоне красоты новые зеркала и создать еще несколько рабочих мест.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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