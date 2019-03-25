Издеваются от имени «республики»: В Донецке обсуждают работу «паспортных столов». Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в «паспортных столах» – огромные очереди. Об этом на своей странице в социальной сети заявил местный «политолог» Роман Манекин.

Манекин привел рассказ жительницы Донецка, посетившей «госучреждение». «Была в Пролетарском паспортном столе, нужно было выписать умершего человека... Отношение ужасное, люди стоят под кабинетами с детьми, беременные, старые – всякие, никому ни до кого нет дела!», – жалуется дончанка.

По ее словам, записавшись в 4:00, в один кабинет зашла в 10:00, во второй – в 12:00. После перерыва людей не пустили даже за ворота, на территорию. Вход в помещения закрыли и стали запускать по 2 человека. А в это время подъезжали машины и проходили люди по звонкам.

Как утверждает Манекин, решить проблему можно достаточно просто. «Паспортный стол Пролетарского района. Опыт, однако, подсказывает, что аналогичная ситуация – во всех паспортных столах республики. Вот, спрашивается: сколько стоит организовать электронную очередь? Копейки, на самом деле, стоит, имея в виду масштабы республики и деньги, тратящиеся на содержание аппарата! Но издеваются над людьми. От имени республики», – написал «политолог».

Он добавил, что «паспортная служба – единственная служба МВД ДНР, штаты которой были укомплектованы полностью». Манекин пишет о том, что рейды помогут справиться с очередями лишь на время, и нужно устанавливать электронные очереди. Однако этому мешает, по его словам, демонстративно пренебрежительное отношение к людям «во всех сферах жизни ДНР».

Жители Донецка и иных городов подтверждают наличие больших очередей:

Диана: «Такое и в Кировском паспортном столе»;

Владимир: «В Калининском то же самое»;

Евгений: «Ну так терпеть надо. Зато услуги свои они продают за тысячи рублей»;

Сергей: «В Буденновском не лучше, моя тетя месяц ежедневно туда ходит и не может сдать документы на паспорт»;

Татьяна: «Подавала документы на ДНР-паспорт в Ясиноватой, так как 25 лет. На улице -2, люди стоят через дорогу от полиции, где находятся пару лавочек и киоск с фастфудом, ближе подходить нельзя, разгоняют. Примерно раз в час-в полтора выходит начальник миграционной службы и очередь запускает, направляя по кабинетам. Возмутительно то, что люди стоят на улице в любую погоду, -15, дождь, снег, всем абсолютно все равно. Стоят бабушки и дедушки, инвалиды на костылях, беременные. Условия издевательские».

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