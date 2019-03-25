Луганщина: Последствия обстрела поселка Камышеваха (Фото). Новости

В Луганской области 22 марта артиллерийскому обстрелу подверглись жилые массивы поселка Камышеваха, в результате чего повреждены дома местных жителей и жилье переселенца. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Повреждения получили 3 дома мирных жителей, в том числе капитально поврежден дом переселенца из неподконтрольной правительству Украины территории – г. Харцызск, у которого артиллерийским огнем были уничтожены окна, повреждена кровля и хозяйственные постройки, а также поврежден личный автомобиль», – написал он.

Сотрудники гуманитарной миссии «Пролиска» посетили пострадавших мирных граждан и предоставили им материалы для быстрых ремонтов от Агентства ООН по делам беженцев в Украине. «Пострадавший переселенец был проанкетирован для участия в программе единоразовой денежной помощи в области защиты от УВКБ ООН», – сообщил Каплин.

«Поселок городского типа Камышеваха не входит в список населенных пунктов, находящихся на линии разграничения, согласно утвержденному Распоряжением КМУ №1085 перечня населенных пунктов. Выезжая из данного населенного пункта, люди не могут получать адресную помощь для внутренне перемещенных лиц, направленную для покрытия расходов на проживание, в том числе – оплату жилищно-коммунальных услуг», – добавил волонтер.

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