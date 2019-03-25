Монетизация продолжается: Кабмин собирается выдавать льготы наличкой. Новости

Кабмин готовится монетизировать не только субсидии на жилкомуслуги, но и льготы по их оплате для тех, кому они положены, – об этом говорится в проекте постановления правительства, который должен быть принят и вступить в силу не позже 1 мая 2019 года, так как с этой даты начнется всеобщая монетизация, пишет «Сегодня».

Согласно проекту постановления, порядок выплаты компенсации по льготам аналогичен порядку выплаты монетизированных субсидий для тех, кто получает их через Ощадбанк, за одним исключением: по желанию льготника выплаты могут быть либо в безналичной форме, как и сейчас, либо в наличной, как для субсидиантов. В первом случае в платежках будет указана сумма к оплате с учетом льготы (например 50%). Сэкономленную сумму, если такая останется, переведут после 1 июня на счет получателя в Ощадбанке, и ее можно будет обналичить. Для получения льготы наличкой надо будет открыть счет в Ощадбанке, куда поступят деньги на оплату комуслуг, при этом в платежках укажут полную сумму к оплате.

Напомним, с 2015 года действует новый порядок предоставления льгот для большинства льготных категорий населения: участников войны, детей войны, многодетных семей и других. Тем, у кого размер доходов превышает сумму, дающую право на налоговую льготу, отменены скидки на оплату жилкомуслуг, размер которых составляет 25-75% от суммы выставленных поставщиками счетов. А налоговая льгота равна 1,4 прожминимума на 1 января текущего года и ежегодно увеличивается, в 2019 году она составляет 2690 грн на человека. Тем, у кого доходы больше, Минсоцполитики рекомендовало оформить субсидию, что и сделали большинство льготников, дабы платить за комуслуги меньше. Многие при этом даже выиграли, ибо сумма субсидии оказалась больше положенной им 25-50%-й скидки как льготникам. Льгот, вне зависимости от их доходов, не лишены только инвалиды войны (для них коммунальные услуги – бесплатно), участники боевых действий, в том числе в АТО и ООС, ветераны войны, чернобыльцы I и II категорий, инвалиды армии, ветераны военной службы и МВД (отслужившие не менее 25 календарных лет либо награжденные медалью СССР «Ветеран Вооруженных Сил»).

Специалисты по субсидиям по-разному оценивают новшество, ведь пока неясно, насколько четко будет работать механизм монетизации субсидий, а Кабмин уже готовится распространить его и на льготников.

«Правильно, что льготникам оставили выбор: остаться на прежней схеме оплаты комуслуг или перейти на новую, с получением живых денег. Еще живы 90-летние ветераны Второй мировой, которые никогда не платили за "коммуналку". Вряд ли стоит что-то менять для таких пожилых людей, многие из которых с трудом передвигаются, заставляя их ходить в отделение банка, заключать договор, получать на руки деньги, стоять с платежками в кассу либо просить кого-то сделать все это за них. А вот молодым героям АТО, наверное, лучше получить на руки наличку и самостоятельно ею распорядиться», – анализирует старший консультант по вопросам соцзащиты населения Института местного развития Антон Левицкий.

В то же время Левицкий считает, что от системы льгот надо постепенно уходить в принципе, заменив их, например, денежными выплатами, не привязанными к комуслугам, проезду, бесплатным путевкам, лечению и т. д. С ним согласен и эксперт по субсидиям и льготам Андрей Никончук: «Льгота отличается от субсидии прежде всего тем, что льгота – статусная величина, а субсидия зависит от величины доходов. Льготу невозможно подсчитать, а субсидию можно, исходя, как уже сделано, из социальных норм потребления комуслуг. Например, льготник-горожанин много пользуется бесплатным проездом в гортранспорте, а равный с ним по статусу льготник-селянин – нет. Поэтому нужно обоим дать денег на проезд, оплатив определенное количество поездок, это действует в ряде городов страны».

Напомним, в марте 2019 года началась выплата субсидий «живыми» деньгами.