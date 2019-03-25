Экономят на оплате: Студенты из РФ переводятся в вузы «ДНР» и «ЛНР» . Новости

В 2014 году иностранные студенты были вынуждены эвакуироваться из неподконтрольных украинской власти Донецка и Луганска. Но их места заняли новые приезжие, которые на обучении в «ДНР» и «ЛНР» экономят тысячи долларов, пишет « Радио Свобода ».

Проректор украинского Донецкого национального университета Татьяна Орехова вспоминает, что иностранные студенты уезжали «в чем были». «Чаще всего их документы о предыдущем образовании, личные документы, миграционные виды, личные вещи оставались на оккупированных территориях, а сами они выезжали в чем были... Мы объясняли их возможности и в том, и в другом случае, – если они останутся на оккупированной территории и если они переместятся с университетом. Возможность получить легальный диплом, который признает украинское законодательство, международное законодательство», – говорит Орехова.

На большинство иностранцев аргументы подействовали. «По моей информации, студентов-иностранцев там сейчас нет», – говорит проректор Донецкого национального университета.

Однако в неподконтрольном украинской власти Донецке студенты из других стран все-таки есть. «Обучение в Донецке для меня, иностранца, стоит 84 тыс. руб. в год (35 тыс. 593 грн по местному курсу на 25.03.19, – ред.). А для "местного населения" – из России, Украины – 64 тыс. руб. стоит (27 тыс. 116 грн)», – говорит студент Шахрун из Таджикистана, который учится на стоматолога.

Он живет в общежитии на территории медицинского городка. Говорит, что в Донецке ему нравится, но не все. «Здесь дорого! Дороже, чем в Таджикистане, в Донецке дорого», – говорит парень.

О проблемах с признанием местных «дипломов» гражданин Таджикистана знает и собирается его подтверждать в Таджикистане.

Еще один студент, Егор, приехал учиться в Донецк из России. «В Москве стоимость обучения на стоматолога стоит 400 тыс. (169 тыс. грн). А здесь для россиян – 64 тыс. руб., вот так вот», – рассказывает он. Егор считает, что «диплом» ему подтверждать не придется, поскольку он будет российский.

Но можно обойтись и без местных «дипломов». Так, непризнанные «вузы» Донецка и Луганска практикуют определенную схему. Иностранный студент поступает в университет на территории России, а со второго курса по негласной договоренности переводится на неподконтрольный Донбасс. Последний курс снова заканчивает в России. Такая схема позволяет экономить ему тысячи долларов.