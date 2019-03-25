Объединенные силы готовят резервы батальонов к действиям (Видео). Новости

Объединенные силы готовят резервы батальонов, бригад и других группировок войск. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Философия современной войны предполагает быстрое и точное использование резервов для усиления на направлениях, где это крайне необходимо. Объединенные силы, используя приобретенный опыт и основываясь на правилах ведения современной войны, ежедневно готовят резервы батальонов, бригад и других группировок войск к действиям», – отметили в штабе.

Там добавили, что именно готовность резервов, их способность к быстрому продвижению и маневрам является одним из основных рычагов преимущества над противником.