Ситуация в пунктах пропуска утром 25 марта: Проезда ожидали 225 авто. Новости

Сегодня утром, 25 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 24 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 39,5 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 9445 человек и 1120 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 8735 человек и 1520 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 6850 человек и 1260 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 4360 человек и 1145 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 10110 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 225 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 10/30;
- КПВВ «Марьинка» – 20/65;
- КПВВ «Новотроицкое» – 10/50;
- КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское»:
- «Администратор»: «8:30. Горловка. Пеших полная сетка и столько же на улице».
КПВВ «Марьинка»:
- Сергей: «4:04. На 4:45 (по местному времени, – ред.) авто 60, льгота 30, пеших 8 человек. "Каргилл"»;
- Игорь: «6:00. "Каргилл" из Донецка: основная – середина моста, льгота – начало моста».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Ольга: «5:49. В Еленовке очень много машин»;
- «Администратор»: «5:57. Еленовка. Очередь за церковь».
КПВВ «Гнутово»:
- Анатолий: «7:14. В Куликово из Донецка – до знака "Куликово"».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
Комментарии