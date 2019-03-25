Ситуация в пунктах пропуска утром 25 марта: Проезда ожидали 225 авто. Новости

Сегодня утром, 25 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 24 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 39,5 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9445 человек и 1120 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8735 человек и 1520 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6850 человек и 1260 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4360 человек и 1145 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10110 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 225 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10/30;

КПВВ «Марьинка» – 20/65;

КПВВ «Новотроицкое» – 10/50;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

«Администратор»: «8:30. Горловка. Пеших полная сетка и столько же на улице».

КПВВ «Марьинка»:

Сергей: «4:04. На 4:45 (по местному времени, – ред.) авто 60, льгота 30, пеших 8 человек. "Каргилл"»;

Игорь: «6:00. "Каргилл" из Донецка: основная – середина моста, льгота – начало моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

Ольга: «5:49. В Еленовке очень много машин»;

«Администратор»: «5:57. Еленовка. Очередь за церковь».

КПВВ «Гнутово»:

Анатолий: «7:14. В Куликово из Донецка – до знака "Куликово"».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.