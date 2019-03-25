В Донецке в ДТП попала «скорая» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 25 марта, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как сообщают очевидцы, авария произошла около 8 утра на набережной: в ДТП попала «скорая помощь».

Читайте также: