В Донецке в ДТП попала «скорая» (Фото). Новости

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В Донецке в ДТП попала «скорая» (Фото)

ДН

25.03.19 11:59dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 25 марта, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как сообщают очевидцы, авария произошла около 8 утра на набережной: в ДТП попала «скорая помощь».

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