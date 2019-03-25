Не при Путине: Эксперт о сроках окончания войны на Донбассе. Новости

Запад оказывает давление на Россию за ее агрессию в Украине, но делает это по уже отработанной технологии, поэтому ожидать быстрого окончания вооруженного конфликта на Донбассе не стоит. Такое мнение высказал политолог Сергей Таран.
По его словам, стратегия Запада заключается в том, чтобы довести Россию до такого экономического состояния, что ей бы не хотелось воевать с Украиной. Эксперт отметил, что подобную стратегию Запад уже использовал против Советского Союза.
«Я думаю, что эта стратегия сработает, если Украина сохранит единый курс на вступление в ЕС и НАТО», – считает политолог.
«Во временном измерении – "холодная война" длилась 15 лет. Вот мы должны ориентироваться, возможно, на более меньший срок – лет на 10 с начала российской агрессии. Это примерно тот период, когда в России будут происходить достаточно необратимые изменения, когда там уже будут думать о том, чтобы договориться. Я сомневаюсь, что это будет за время правления Путина. Но время Путина, как мы видим на примере Казахстана, как и любого диктатора, не вечно», – убежден Таран.
Он также заявил, что США не будут посылать свои войска для противостояния с Россией на Донбассе, потому что им гораздо выгоднее использовать санкции для сдерживания амбиций РФ.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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