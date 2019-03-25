Сводка из зоны ООС за 24 марта: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 3 обстрела украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов двое украинских военных получили ранения. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершал обстрелы:

из минометов калибром 82 мм – вблизи поселка Золотое-4;

из минометов калибром 82 мм и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новолуганское;

из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, а также вооружения боевой машины пехоты – около города Попасная.

С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

из снайперского оружия – в районе населенного пункта Луганское;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка городского типа Новотошковское.

Вследствие обстрелов двое украинских военных получили ранения.

В «ДНР» сообщают, что ВСУ «за минувшие сутки 9 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 62 единицы. Под огнем оказались село Спартак и поселки шахты "Трудовская", Александровка на севере и западе Донецка соответственно, Донецкий аэропорт; горловский поселок Доломитное; прилегающее к Ясиноватой село Васильевка; села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 мм и 120 мм, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и поселков городского типа Калиново и Фрунзе. Огонь велся из минометов калибром 120 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».